Правительство поддержало повышение штрафов за несоблюдение прав инвалидов

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«Правительство Российской Федерации поддерживает проект федерального закона», — говорится в сообщении.Как следует из документа, согласно статье 5.42 КоАП РФ, за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства на должностных лиц налагается административный штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Законопроект предлагает увеличить штраф за нарушение прав инвалидов в области трудоустройства для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. руб.Это должно способствовать предотвращению уклонения работодателей от исполнения законодательства о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов, уверены в кабмине.Фото gtrk-saratov.ru