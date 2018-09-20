Правительство планирует резко увеличить расходы на мотивацию чиновников

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Так, в 2019 году предлагается направить на это 138,6 млрд рублей, на 39 млрд больше, чем в нынешнем бюджете. В 2020-м — 208,9 млрд, на 109 млрд больше соответственно. В 2021-м расходы могут вырасти ещё сильнее — до 284,4 млрд.Как отмечает РБК, эти планируемые выплаты — следствие указа от 2016 года под названием "Об основных направлениях развития государственной гражданской службы РФ на 2016–2018 годы". Его цель — повысить престиж гражданской службы.