Правительство отложило введение соцнормы на электричество

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«Принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — сказал Джус.По его словам, этот вопрос можно будет снова рассмотреть только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан. Нужно будет также учесть результаты мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года. Вместо введения соцнормы правительство обсудило другие меры, не связанные с финансовой нагрузкой на население, добавил Джус.Правительство вернулось к обсуждению введения социальной нормы на электроэнергию в сентябре прошлого года. Тогда соответствующие предложения на совещании у Дмитрия Козака озвучил представитель Минэкономразвития. К 15 января министерство должно было подготовить предложения для правительства. Они почти не изменились с сентября: министерство предложило сохранить базовый тариф при потреблении домохозяйствами до 300 кВт·​ч в месяц. Потребление сверх этой нормы будет оплачиваться по повышенному тарифу, а если счетчик покажет свыше 500 кВт·​ч в месяц, потребители заплатят за электроэнергию по еще более дорогому «экономически обоснованному тарифу». Об этом сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил РБК источник в правительстве. Для некоторых регионов границы соцнормы и повышенного тарифа могут быть увеличены до 500 и 700 кВт·​ч, а для домохозяйств, которые не подключены к сетям теплоснабжения и используют электроэнергию для отопления, соцнорма может быть установлена на уровне 3300 кВт·​ч, а повышенный тариф будет вводиться от 3500 кВт·​ч​ (для некоторых регионов эти планки предложено увеличить до 3500 и 3700 кВт·​ч​). Насколько должны были вырасти тарифы для тех, кто не укладывается в соцнорму, не сообщалось.Минэнерго всегда поддерживало введение соцнормы, это правильное начинание: нужно постепенно снижать перекрестное субсидирование, сказал РБК федеральный чиновник. Но в декабре замминистра энергетики Алексей Текслер попросил Минэкономразвития направить в правительство доклад о том, что введение соцнормы в России преждевременно (копия письма Текслера от 17 декабря есть у РБК). С октября 2018 года Минэнерго получило более 120 обращений граждан, которые считают реформу опасной. Инициаторы обращений сетовали на резкий рост расходов граждан, которые используют электроплиты (льготы на электроэнергию в рамках соцнормы для них предполагается постепенно убрать.Предложение Минэкономразвития практически не имеет смысла: в 300 кВт·​ч​ укладывается почти все население, то есть эффекта для электроэнергетики не будет, зато протестная реакция населения и шум гарантированы, рассуждает источник РБК.Для реформы тарифов на электричество, которая приведет к их росту, сейчас не лучшее время, говорит политолог Алексей Макаркин. Слишком близко пенсионная реформа, недовольство которой стихло, но никуда не делось, с января вырос НДС, рейтинги власти снижаются, напоминает он. По словам Макаркина, теоретически проведение подобной реформы возможно после парламентских выборов в 2021 году.