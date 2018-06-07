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Правительство определит параметры пенсионной реформы на следующей неделе

7 июня 2018 21:14
За основу взят вариант увеличения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Большинство льгот по выходе на пенсию может сохраниться.
Правительство утвердит концепцию пенсионной реформы, в том числе параметры повышения пенсионного возраста, на заседании в четверг, 14 июня, сообщили РБК источник, знакомый с ходом подготовки соответствующего законопроекта, и два источника, близких к правительству. За основу правительством принят вариант увеличения пенсионного возраста для мужчин на пять лет, до 65 лет, для женщин — на восемь лет, до 63, рассказали все три источника. Пока не исключен и более мягкий для женщин сценарий «65/60» (мужчины/женщины), подчеркнул один из собеседников РБК.

Предложения правительства по изменению пенсионной системы будут носить комплексный характер, подчеркивает один из собеседников РБК, в частности, предполагается, что большинство существующих льгот по выходе на пенсию (для различных категорий, таких как военные, работники на вредных производствах, занятые в тяжелых климатических условиях, медработники и т.д.), скорее всего, будут сохранены.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 7 июня заявил, что кабинет министров представит свои предложения по увеличению пенсионного возраста в ближайшее время. «Что касается пенсионного возраста, то вы знаете мою позицию: я всегда относился и отношусь сегодня к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — сказал президент. По его словам, одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством, — это повышение доходов пенсионеров, а за этим стоит и достижение цели двукратного снижения уровня бедности в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения — это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», — сказал Путин.

На совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева во вторник, 5 июня, рассматривались три варианта повышения пенсионного возраста, сообщали ранее источники РБК. Два сценария были предложены Минтрудом: один предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, другой — до 62 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Но правительство остановилось на варианте повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как сообщали источники РБК, такие параметры предлагал Минфин (в ведомстве это не подтверждали).

На момент выхода публикации пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не ответила на вопрос РБК. Представитель первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова в среду оставил запрос РБК без ответа. Представитель вице-премьера Татьяны Голиковой, курирующей социальный блок правительства, отказалась от комментариев.

Правительственные предложения по увеличению пенсионного возраста, прежде чем отправиться в Госдуму, должны рассматриваться на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК), говорит РБК глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. РТК — правительственный совещательный орган, образованный для регулирования социально-трудовых отношений, в него входят представители работодателей и профсоюзов, а со стороны Белого дома — ​социальный вице-премьер. «Госдума не будет рассматривать никакие предложения [по повышению пенсионного возраста] без мнения РТК», — подчеркнул Шмаков.


После внесения законопроекта в Госдуму «начнется торг», в результате которого ряд смягчающих механизмов может попасть в документ на стадии подготовки ко второму чтению, считает источник РБК, близкий к правительству. «Депутаты должны сыграть свою роль», — подчеркнул он. Таким механизмом смягчения может стать предоставление гражданам возможности выйти на пенсию досрочно относительно нового пенсионного возраста: например, в 60 или 55 лет, когда пенсионный возраст уже будет выше этого, но размер пенсии при этом будет снижен пропорционально за каждый год досрочного выхода, говорит один из источников РБК.

Обсуждения темпа увеличения возраста выхода на пенсию (с каким шагом за интервал времени повышать) и сроков начала повышения после внесения законопроекта переместятся на площадку нижней палаты парламента. Пенсионный возраст могут начать повышать уже с 2019 года, сообщали источники РБК. В Госдуме ожидают, что внесение законопроекта может состояться в весеннюю сессию (продлится до конца июля), говорил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Вице-премьер Татьяна Голикова в конце мая подчеркивала, что пенсионная реформа — «не сиюминутная тема», но какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в начале мая, выступая в Госдуме, заявил, что правительство «в самой короткой перспективе» подготовит и внесет предложения по повышению пенсионного возраста в Госдуму. Премьер отметил, что действующие границы выхода на пенсию были установлены, «по сути, в 1930-е годы», когда средняя продолжительность жизни «была в районе 40 лет». С тех пор изменились условия, возможности и желание людей трудиться, период активной жизни, отметил Медведев.

Если пенсионный возраст в России не повысить, то нагрузка на экономику будет расти, а реальный размер пенсий сокращаться, предупреждали экономисты РАНХиГС. Население страны стареет, экономически активное население убывает, что приведет к тому, что численность пенсионеров к середине 2030-х годов сравняется с числом работающих россиян, за которых уплачиваются страхо​​вые взносы, а затем и превысит его. Для поддержания текущего соотношения среднего размера пенсии и средней зарплаты (около 35%), если не повышать пенсионный возраст, потребуется повысить ставку страховых пенсионных взносов на 5 п.п. (сейчас 22%) или увеличить трансферт Пенсионному фонду из федерального бюджета до 3,6% ВВП к 2050 году (в 2017 году — 3,2% ВВП). Если ничего не сделать, размер ​пенсий будет падать, уверены экономисты.

Согласно расчетам экспертов РАНХиГС, сценарий повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин (с шагом по шесть месяцев за каждый год) обеспечит существенный финансовый эффект — 5,5% ВВП к 2030 году и 27,7% ВВП к 2050 году. Но слишком высокий новый пенсионный возраст для мужчин несет серьезные демографические и социальные риски, которые не смогут компенсировать финансовый эффект (рассчитывался экспертами как изменение баланса доходов/расходов пенсионной системы в сравнении с базовым вариантом, когда пенсионный возраст не меняется).

Центр стратегических разработок под руководством Алексея Кудрина предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Сам экс-министр финансов, сейчас возглавляющий Счетную палату, называл одной из своих ошибок как чиновника то, что правительство не подняло пенсионный возраст. По его словам, это «тяжелый и ресурсоемкий вопрос, который нужно решить».


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Комментарии



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