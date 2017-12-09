Правительство определилось с квотой на иностранных рабочих на 2018 год

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В сравнении с прошлым годом квота сократилась на 20,7%. ​Согласно федеральному закону правительство может определять потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы.​ При этом 94,8% из 140 тыс. иностранцев должны быть квалифицированными рабочими.«Распределение потребности по приоритетным профессионально-квалификационным группам соответствует увеличению в целом на рынке труда спроса на квалифицированную рабочую силу», — отмечается в сообщении.Что касается нелегальных мигрантов, то их на территории России 2,6 млн ​человек, заявлял первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой. По его словам, доля нелегальных мигрантов сокращается. Кроме того, 2 млн иностранцев уже запрещен въезд в Россию.Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова называла другие цифры. В мае этого года она представила доклад, в котором утверждалось, что, по экспертным оценкам, в России постоянно на протяжении более 90 суток находятся 3,4 млн приехавших из-за границы, не оформивших документы.«Визовые страны дают очень маленький процент мигрантов, так что это решение ни на что не влияет», — пояснил РБК президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. По оценке организации, всего в России работает около 10 млн мигрантов. Из визовых стран в Россию преимущественно едут работники из Китая и КНДР.Действительно значимым в Федерации мигрантов назвали другое решение. 22 ноября правительство сократило число разрешений на временное проживание в России на 2018 год почти на 20%, до 90,3 тыс., против 108 тыс. в 2017 году. «И это реально важно, потому что по этим квотам действительно оформляются и работают люди, и их сократили очень существенно», — отметил Коженов.