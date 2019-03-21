Правительство одобрило законопроекты против "зарплатного рабства"
21 марта 2019 20:35
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"На заседании правительства России одобрены законопроекты "О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и "О внесении изменения в часть 3 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации", разработанные Минтрудом России в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы", - сообщили в министерстве.
Как отметил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, "законопроекты обеспечивают баланс права работника на выбор кредитной организации и обязанности работодателя выплаты заработной платы".
В Минтруде добавили, что законопроекты предусматривают увеличение срока предупреждения работником работодателя о выборе кредитной организации с 5 рабочих дней до 15 календарных дней, административную ответственность работодателя за воспрепятствование осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече руководителей кредитных организаций с руководством Банка России. 31 января
"Законопроектом предложено включить изменения в КоАП, устанавливающие штрафы в отношении работодателей: для должностных лиц – в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – в размере от 1 тысячи до 5 тысяч рублей; для юридических лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей", - добавили в министерстве.
Законопроекты поддержаны всеми сторонами российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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