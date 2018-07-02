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Правительство не поддержало законопроект Яровой, запрещающий ретейлерам возвращать производителям просроченные продукты

2 июля 2018 21:24
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Это целесообразно только для товаров первой необходимости, считают чиновники.
Законопроект депутата Госдумы Ирины Яровой о запрете ретейлерам возвращать поставщикам ​непроданные товары требует серьезной доработки ко второму чтению, сказал РБК представитель зампреда правительства Дмитрия Козака Илья Джус. Он уточнил, что этот документ рассматривался на совещании у Козака по вопросам регулирования деятельности торговых сетей. В совещании кроме представителей розничных сетей участвовали чиновники Минпромторга и Минсельхоза. Их пресс-службы не ответили на запрос РБК.

Правительство планирует ограничить перечень товаров, которые нельзя возвращать поставщикам, только социально значимыми продуктами, срок годности которых составляет до десяти дней, рассказал один из участников совещания. Такие товары перечислены в постановлении правительства №530 от 15 июля 2010 года: всего там 24 продукта, в том числе говядина, молоко, хлеб, сливочное масло, картофель и др. «Именно эти продукты производятся местными производителями, в защиту интересов которых выступает Яровая», — пояснил собеседник РБК.

Сейчас законопроект не предлагает конкретных категорий продукции или сроков, на которые распространяется запрет, рассказал представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), которая объединяет крупнейших ретейлеров в России — «Магнит», X5 Retail Group, Metro, Auchan и другие. Согласно пояснительной записке к законопроекту, возврату не подлежит товар, «не проданный по истечении определенного срока».

Минпромторг и Минсельхоз по итогам совещания подготовят отзыв на законопроект, уточняет представитель АКОРТ. По его словам, ведомственная экспертиза должна быть учтена во втором чтении.

Яровая в соавторстве с пятью депутатами внесла поправки в закон «О торговле» и «О развитии сельского хозяйства» в январе 2018 года. После внесения поправок к инициаторам законопроекта присоединились еще 35 депутатов.

«Это прямые потери продукции, не реализованной по вине торговых сетей, являющихся собственниками этой продукции. А убытки несет производитель», — объясняется суть законопроекта в пояснительной записке. По информации депутатов, «по отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции — до 30%». Фактически только из-за потерь пекарей «уничтожается в среднем около 3 млн т высококачественной пшеницы и ржи ежегодно», сказано в пояснительной записке.

Но как раз с пекарями ретейлеры уже договорились. Именно хлебокомбинаты еще пять лет назад начали жаловаться на возвраты продукции со стороны крупных розничных сетей. Пекарей тогда поддержала Яровая и Роспотребнадзор. В итоге АКОРТ самостоятельно договорилась с производителями, и крупнейшие ретейлеры прекратили возвращать хлеб с 1 июня 2017 года. Благодаря этому соглашению хлебопеки сэкономили около 5 млрд руб., а сети, соответственно, потеряли примерно ту же сумму, рассказал РБК представитель АКОРТ.

По мнению представителя АКОРТ, от запрета на возврат просроченных продуктов пострадают сами производители. Если ретейлеры будут сокращать объемы заказа, общие потери рынка, по подсчетам АКОРТ, могут составить около 100 млрд руб. Небольшие поставщики будут сокращать производство, сотрудников и медленно уходить с рынка, считают в ассоциации. По итогам 2017 года оборот всей розничной торговли составил, по данным Росстата, 29,8 трлн руб.

Чтобы решить проблему, нужно создать стимулы для сетей проводить больше распродаж в благотворительных проектах вместо утилизации, считает участник совещания. По его словам, для отказа от возврата придется вносить поправки в налоговое и экологическое законодательство, это потребует переходного периода.


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Комментарии



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