Правительство может рассмотреть вопрос господдержки «Газпрома» после ареста активов компании в Голландии

«Сегодня еще идет юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной господдержке.Министр также сказал, что ситуация с арестами активов компании отрицательно скажется на контактах с Киевом по вопросу поставок газа на Украину и транзитом через ее территорию. «Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).Решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа через Украину министр назвал «противоречащим логике» и «дискриминационным».Активы компании в Нидерландах оказались арестованы во исполнение решения Стокгольмского арбитража по судебному спору с украинским «Нафтогазом». В последней заявили 5 июня, что арестованы, в частности, доли российской компании в «дочках». В Амстердаме расположен головной офис Gazprom International. Комментируя арест, в «Газпроме» подчеркнули, что компания будет защищать свои права.Кроме того, 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». В «Газпроме» заявили, что официальных уведомлений от швейцарских властей по этому вопросу не получали. Как писал РБК, доля российской компании в Nord Stream AG оценивается в €6 млрд.Украинский президент Петр Порошенко говорил также и об аресте активов в Великобритании. Он также сообщил, что дал указания «не останавливаться на этих трех странах».Арбитражный суд Стокгольма в конце февраля вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» о контракте на поставку и транзит газа. Суд постановил, что российская компания должна выплатить украинской $2,6 млрд за тот объем газа, который не был поставлен Украине. После этого в «Газпроме» заявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом». После этого украинская сторона стала арестовывать активы «Газпрома» на своей территории.