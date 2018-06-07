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Правительство может рассмотреть вопрос господдержки «Газпрома» после ареста активов компании в Голландии

7 июня 2018 15:32
Об этом заявил министр энергетики Александр Новак.
Российское правительство может рассмотреть вопросы поддержки «Газпрома» после ареста активов компании в Голландии, рассказал министр энергетики Александр Новак, передает РБК со ссылкой на ТАСС. По его словам, это можно произойти после того, как будут проведены необходимые юридические консультации.

«Сегодня еще идет юридическая работа того процесса, который был запущен. И когда будет юристами проведена соответствующая оценка и даны рекомендации, тогда можно будет что-то конкретное говорить», — сказал он, отвечая на вопрос о возможной господдержке.

Министр также сказал, что ситуация с арестами активов компании отрицательно скажется на контактах с Киевом по вопросу поставок газа на Украину и транзитом через ее территорию. «Мы считаем, что для дальнейших партнерских отношений нехороший эффект наносят такие действия. И видим, что со стороны европейских государств, которые нацелены на то, чтобы были отрегулированы эти отношения, есть некое удивление тому, что это так сегодня происходит», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Решение Стокгольмского арбитража по контрактам на поставку и транзит газа через Украину министр назвал «противоречащим логике» и «дискриминационным».

Активы компании в Нидерландах оказались арестованы во исполнение решения Стокгольмского арбитража по судебному спору с украинским «Нафтогазом». В последней заявили 5 июня, что арестованы, в частности, доли российской компании в «дочках». В Амстердаме расположен головной офис Gazprom International. Комментируя арест, в «Газпроме» подчеркнули, что компания будет защищать свои права.

Кроме того, 30 мая швейцарские судебные приставы провели опись в офисе Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток». В «Газпроме» заявили, что официальных уведомлений от швейцарских властей по этому вопросу не получали. Как писал РБК, доля российской компании в Nord Stream AG оценивается в €6 млрд.

Украинский президент Петр Порошенко говорил также и об аресте активов в Великобритании. Он также сообщил, что дал указания «не останавливаться на этих трех странах».

Арбитражный суд Стокгольма в конце февраля вынес решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» о контракте на поставку и транзит газа. Суд постановил, что российская компания должна выплатить украинской $2,6 млрд за тот объем газа, который не был поставлен Украине. После этого в «Газпроме» заявили о расторжении контрактов с «Нафтогазом». После этого украинская сторона стала арестовывать активы «Газпрома» на своей территории.


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Комментарии



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