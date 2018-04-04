Правительство Самарской области ждет административная реформа
4 апреля 2018 13:54
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров запланировал административную реформу, которая будет заключаться в совершенствовании структуры всего регионального правительства. В связи с этим 28 марта было издано распоряжение об образовании рабочей группы во главе с врио первого заместителя председателя областного правительства Виктором Кудряшовым. В состав группы вошли 28 чиновников разного уровня, включая весь кабинет министров. Муниципалитеты представлены первым вице-мэром Самары Александром Карпушкиным и заместителем главы Тольятти Алексеем Бузинным.
Эффективность деятельности органов исполнительной власти региона планируется повышать через оптимизацию их структуры, штатной численности и расходов на содержание. Оптимизационные процессы затронут также подведомственные учреждения и институты развития. Кроме того, в органах государственной власти необходимо исключить дублирующие функции и осуществить переход на проектное управление, пишет "Самарское обозрение".
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