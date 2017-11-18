Правительство Самарской области окажет помощь маме ребенка-инвалида Наталье Елисеевой в решении жилищного вопроса

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Мама ребенка-инвалида Наталья Елисеева обратилась на сайт Первого канала программы «Летучий отряд» с просьбой оказать помощь в решении вопроса по обеспечению жилого помещения, пригодного для проживания ребенка-инвалида. Наталья Елисеева вместе с дочерью Анной 13 лет являются собственниками комнаты в семикомнатной коммунальной квартире на третьем этаже дома. Территория, прилегающая к дому, входная площадка, лестница в коридоре, входные двери, тамбур, санузел, а также сама комната, в которой проживает семья, не отвечают требованиям доступности для инвалидов.Многоквартирный дом включен в региональную и муниципальную программы капитального ремонта. В рамках программы подготовки к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на указанном объекте будут проведены ремонтно-реставрационные работы только фасада и кровли. Дом вошел в прогнозный план по признанию ветхих жилых домов аварийными и подлежащими сносу илиреконструкции в период с 2015 по 2020 год.16 ноября 2017 года муниципальной комиссией по договоренности с семьей был проведен выезд для обследования и принятия решения.Постановление Правительство РФ №649 предусматривает необходимость оценки доступности жилого помещения инвалида, признания его пригодным (непригодным) для проживания инвалида. В то же время, у инвалидов, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, отсутствует приоритетное право на улучшение жилищных условий.Тем не менее, учитывая сложное положение, в котором находится семья, правительством области предложено два варианта решения проблемы. Первый – переезд в специализированный жилой дом социального назначения, который полностью приспособлен для проживания инвалидов. Дом находится в Кировском районе. Рядом находится школа, которая тоже доступна для маломобильных учеников. При этом имеющееся жилье остается в собственности Натальи Елисеевой. Другой вариант – предоставление субсидии из бюджета для приобретения жилья, которое семья выберет сама.Сейчас Наталья Елисеева рассматривает предложенные варианты, сообщает пресс-служба облправительства.