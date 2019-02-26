Правительство России запретило использовать спутниковый интернет без наземных станций контроля
26 февраля 2019 19:13
177
Как пишет РБК, в ходе подготовки постановления Минкомсвязи указывало, что иностранные операторы могут создавать угрозу национальной безопасности «бесконтрольным использованием зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России».
Глава одного из российских операторов AltegroSky Сергей Пехтерев сказал, что помимо создания станции сопряжения иностранным компаниям придется получать разрешение на работу от ФСБ, ФСО и Минобороны. Согласование, по его словам, может занимать 12-15 месяцев.
"Сам факт принятия такого постановления никак не повлияет на физическое присутствие иностранных спутников над территорией России и возможность приема и передачи сигналов с них, то есть выполнение целевой задачи усиления национальной безопасности страны, предупреждал Пехтерев", передает РБК.
Ранее ФСБ выступала против бесконтрольной работы в России системы спутникового интернета OneWeb. Несмотря на это запуск первых спутников на российской ракете «Союз» запланирован на 28 февраля.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 февраля 2019 19:13
Минкомсвязи указывало, что иностранные операторы могут создавать угрозу национальной безопасности «бесконтрольным использованием зарубежных спутниковых... Политика региона
176
26 февраля 2019 17:14
Глава региона заявил: «На мой взгляд, довольно странная история, что существовало два секретариата - отдельно у администрации губернатора и у... Политика региона
203
25 февраля 2019 21:33
Отмечено, что совместная работа компании и Правительства региона уже позволила повысить уровень газификации Самарской области до одного из самых высоких в... Политика региона
447
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1236
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
910
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
912
Видео
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
529
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
579
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1284
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1099
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
994
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
1144
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
437
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
996
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
711
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2761
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2456
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2718
Мероприятия