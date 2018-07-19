Правительство России создаст новые законы для BlaBlaCar и совместных поездок

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Теперь же правительство РФ решило разрабатывать правила для совместных поездок на автомобилях. Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами.Со стороны BlaBlaCar в правительство был отправлен список предложений. Так, в законодательстве может появиться определение карпулинга — совместного использования автомобиля для поездки, запланированной водителем для собственной цели.Относить подобные поездки к предпринимательской деятельности не будут, если водитель занимается ими не чаще одного раза в сутки (туда и обратно).