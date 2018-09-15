Правительство России приняло законопроект о безвизе для болельщиков Евро-2020
15 сентября 2018 23:34
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Футбольные фанаты смогут пересекать российскую границу по предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Болельщики также смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы. Среди них — Санкт-Петербург.
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