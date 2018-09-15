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Правительство России приняло законопроект о безвизе для болельщиков Евро-2020

15 сентября 2018 23:34
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Футбольные фанаты смогут пересекать российскую границу по предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Российское правительство одобрило проект закона о безвизовом въезде в РФ болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на сайте кабмина, передает life.ru.

Футбольные фанаты смогут пересекать российскую границу по предъявлении документов, удостоверяющих личность.

Болельщики также смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Матчи финальной части Евро-2020 пройдут в 12 городах Европы. Среди них — Санкт-Петербург. 
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Комментарии



Политика региона
15 сентября 2018  23:34
Футбольные фанаты смогут пересекать российскую границу по предъявлении документов, удостоверяющих личность.
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