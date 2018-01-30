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Правительство РФ планирует ввести новый штраф для водителей большегрузов за неподчинение требованиям сотрудников ФТС

30 января 2018 15:38
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С лета 2017 года у сотрудников таможни появилось право самостоятельно останавливать большегрузы вне зон таможенного контроля и без участия инспекторов ДПС.
В Госдуму РФ по распоряжению премьер министра РФ Дмитрия Медведева внесен на рассмотрение законопроект. Этот документ предлагает ввести новый штраф для водителей большегрузов за неподчинение требованиям сотрудников ФТС.

Законопроект предлагает ввести административную ответственность для водителей, которые не выполнили требования сотрудников таможни об остановке ТС в приграничных района РФ для проверки перевозимых товаров и документов. За это нарушение предлагается ввести штраф в размере от 500 до 800 рублей.

Кроме того, предлагается изменить статью КоАП 23.8 «Таможенные органы», в которой говорится о наделении должностных лиц таможни полномочиями рассматривать дела административных правонарушений в данной отрасли.

С лета 2017 года у сотрудников таможни появилось право самостоятельно останавливать большегрузы вне зон таможенного контроля и без участия инспекторов ДПС.

При этом оговаривается, что при остановке ТС вне зоны таможенного контроля сотрудники ФТС могут проверять товары и документы не более двух часов. Данные правила действуют на приграничные зоны таможенного контроля и в 23 регионах РФ, сообщает samarskie-voditeli.ru
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Комментарии



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30 января 2018  15:38
С лета 2017 года у сотрудников таможни появилось право самостоятельно останавливать большегрузы вне зон таможенного контроля и без участия инспекторов ДПС.
Правительство РФ планирует ввести новый штраф для водителей большегрузов за неподчинение требованиям сотрудников ФТС
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