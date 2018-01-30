Правительство РФ планирует ввести новый штраф для водителей большегрузов за неподчинение требованиям сотрудников ФТС
30 января 2018 15:38
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Законопроект предлагает ввести административную ответственность для водителей, которые не выполнили требования сотрудников таможни об остановке ТС в приграничных района РФ для проверки перевозимых товаров и документов. За это нарушение предлагается ввести штраф в размере от 500 до 800 рублей.
Кроме того, предлагается изменить статью КоАП 23.8 «Таможенные органы», в которой говорится о наделении должностных лиц таможни полномочиями рассматривать дела административных правонарушений в данной отрасли.
С лета 2017 года у сотрудников таможни появилось право самостоятельно останавливать большегрузы вне зон таможенного контроля и без участия инспекторов ДПС.
При этом оговаривается, что при остановке ТС вне зоны таможенного контроля сотрудники ФТС могут проверять товары и документы не более двух часов. Данные правила действуют на приграничные зоны таможенного контроля и в 23 регионах РФ, сообщает samarskie-voditeli.ru.
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