Правительство РФ одобрило законопроект о курортном сборе

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Предполагается, что максимальный размер сбора составит 100 рублей в сутки с одного туриста, сообщила пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа."Правительством РФ одобрен законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", - говорится в сообщении.Отмечается также, что министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов в своем выступлении на заседании кабмина рассказал о двух ключевых положениях законопроекта. Во-первых, за регионами остается право вводить или не вводить курортный сбор на своей территории. Во-вторых, субъекты-участники эксперимента сами смогут устанавливать размер сбора. "Законопроектом определен только его максимальный уровень. Сейчас это 100 рублей в день", - поясняет пресс-служба Минкавказа.Согласно законопроекту, эксперимент с введением курортного сбора продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в регионах- участниках пилотного проекта. Документ предусматривает создание Фонда развития курортной инфраструктуры, в котором будут аккумулироваться бюджетные средства и направляться на благоустройство курортных зон, на восстановление и ремонт объектов, предназначенных для открытого доступа и организованного отдыха на курортах.Кроме того, как отмечают в Минкавказа, регионы смогут самостоятельно устанавливать порядок и сроки исчисления курортного сбора, уплаты и перечисления в местный бюджет. Субъекты, участвующие в эксперименте, будут публиковать в интернете информацию об отремонтированных или построенных объектах курортной инфраструктуры на деньги от курортного сбора. По итогам этого эксперимента в четырех пилотных регионах будет принято решение о его дальнейшем введении на постоянной основе."Если для нашей страны курортный сбор - это принципиально новый, не имеющий аналогов инструмент, то в мировой практике подобные сборы с туристов имеют достаточно широкое распространение", - цитирует Кузнецова пресс-служба Минкавказа.Фото travelo-tur.ru