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Правительство Дмитрия Медведева отчитается перед депутатами 11 апреля, выяснил РБК

5 февраля 2018 22:01
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Это произойдет до отставки кабинета министров. Эксперт считает, что реакция на отчет может сказаться на новом составе правительства.
Ежегодный отчет правительства перед депутатами Государственной думы состоится в среду, 11 апреля, рассказал РБК источник, близкий к руководству нижней палаты, и подтвердил второй собеседник в Думе.

Отчет правительства в Госдуме состоится в начале апреля, дата согласовывается, сообщила РБК пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова.

«Соответствующее решение о назначении даты на 11 апреля примет на завтрашнем заседании Совет Госдумы, после чего в соответствии с регламентом фракции начнут готовить свои вопросы премьеру и членам кабмина», — сказал один из собеседников РБК. В прошлом году четыре думских фракции направляли по пять письменных вопросов, а также задавали устные вопросы в зале — их число было увеличено с 12 до 22.

Необходимость ежегодного отчета правительства перед депутатами нижней палаты предусмотрена ст. 114 Конституции. 11 апреля в любом случае будет отчитываться еще действующий состав правительства во главе с Дмитрием Медведевым: по закону «О выборах президента» инаугурация главы государства должна состояться на 30-й день после объявления Центризбиркомом официальных итогов выборов главы государства 18 марта. Новый состав правительства вносится президентом в Госдуму «не позднее двухнедельного срока» после инаугурации.

Дмитрий Медведев приедет в Госдуму с ежегодным отчетом уже в шестой раз с 2013 года. В 2017 году он выступал 19 апреля. Глава кабинета министров тогда говорил о сохранении «политического запроса общества на стабильность и развитие» и необходимости не превращать президентские выборы-2018 «из политической борьбы в войну». Также он отмечал, что российская экономика продолжает развиваться, несмотря на санкции и «вопреки внешней конъюнктуре», а «вызовы не пугают Россию». Основной тематикой отчета стали вопросы экономики и социальной сферы — Медведев пообещал не поднимать в 2017 году налоги и развитие медицины для жителей труднодоступных мест.

В прошлом году дискуссию среди думской оппозиции вызвало желание фракции КПРФ спросить Медведева о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о недвижимости премьера. Расследование ФБК было опубликовано 2 марта. В итоге вопрос о расследовании 19 апреля прозвучал от депутата Николая Коломейцева, поинтересовавшегося, что мешает Медведеву защититься от нападок Навального. «Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться», — сказал Медведев.

Предстоящий отчет правительства 11 апреля может носить «принципиальный характер», сказал РБК политолог Аббас Галлямов, если до его момента Владимир Путин не объявит новый состав правительства.

По мнению политолога, реакция депутатов на отчет может быть довольно жесткой и повлиять на будущий состав кабинета. «Трудно будет переназначить тех членов правительства, работа которых будет оценена парламентом как неудовлетворительная. Степень недовольства общества работой властей растет, и у депутатов все меньше резонов комплиментарно отзываться о правительстве. В таком случае они берут на себя часть ответственности за его деятельность», — сказал он, напомнив, что в целом этот созыв Думы стал активнее критиковать правительство «и это уже не воспринимается как нечто невообразимое».


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Комментарии



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