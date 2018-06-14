Повышение НДС до 20% вступит в силу 1 января 2019 года и будет приносить бюджету по 600 млрд рублей в год
14 июня 2018 18:59
По оценке первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, повышение ставки НДС увеличит доходы казны более чем на 600 млрд руб. в год.
«Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд руб. в год начиная со следующего года», — заявил Силуанов, отметив, что в качестве компенсации повышения ставки НДС правительство примет ряд дополнительных мер, снижающих негативный эффект для бизнеса.
«В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения порогового значения суммы уплаченных предприятием за три года налогов, дающей право на ускорение возмещения НДС, с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. Предусматривается также снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС, отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», — сказал Силуанов.
Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величины базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины, а также отменить контроль за трансфертным ценообразованием.
«Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес, сократит отчетность в Федеральную налоговую службу. Мы будем и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых предпринимателей», — добавил Силуанов.
По его словам, все предлагаемые налоговые решения будут внесены в Госдуму в составе готовящегося пакета законопроектов, и в правительстве надеются на их принятие уже в весеннюю сессию.
«Рассчитываю, что парламент эти инициативы поддержит, рассчитываю, что «Единая Россия» также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов», — сказал Медведев.
Сложившуюся после принятия новых законов «налоговую конфигурацию» планируется оставить неизменной вплоть до следующих президентских выборов. Одновременно с этим власти планируют провести пенсионную реформу, увеличив возраст выхода на пенсию и назначения социальных и трудовых пенсий.
Фото из открытых источников
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