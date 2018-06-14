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Повышение НДС до 20% вступит в силу 1 января 2019 года и будет приносить бюджету по 600 млрд рублей в год

14 июня 2018 18:59
В качестве «компенсации» Силуанов пообещал уменьшить сроки возмещения НДС для экспортеров.
Правительство России предлагает повысить базовую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% уже с 1 января 2019 года, заявил на заседании кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, эта мера вкупе с завершением налогового маневра в нефтяной отрасли позволит «обеспечить выполнение майского указа президента о достижении целей развития» и поддержать экономический рост, передает РБК.

По оценке первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, повышение ставки НДС увеличит доходы казны более чем на 600 млрд руб. в год.

«Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд руб. в год начиная со следующего года», — заявил Силуанов, отметив, что в качестве компенсации повышения ставки НДС правительство примет ряд дополнительных мер, снижающих негативный эффект для бизнеса.​

«В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения порогового значения суммы уплаченных предприятием за три года налогов, дающей право на ускорение возмещения НДС, с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. Предусматривается также снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС, отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», — сказал Силуанов.

Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величины базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины, а также отменить контроль за трансфертным ценообразованием.

«Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес, сократит отчетность в Федеральную налоговую службу. Мы будем и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых предпринимателей», — добавил Силуанов.

По его словам, все предлагаемые налоговые решения будут внесены в Госдуму в составе готовящегося пакета законопроектов, и в правительстве надеются на их принятие уже в весеннюю сессию.

«Рассчитываю, что парламент эти инициативы поддержит, рассчитываю, что «Единая Россия» также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов», — сказал Медведев.

Сложившуюся после принятия новых законов «налоговую конфигурацию» планируется оставить неизменной вплоть до следующих президентских выборов. Одновременно с этим власти планируют провести пенсионную реформу, увеличив возраст выхода на пенсию и назначения социальных и трудовых пенсий.


Фото из открытых источников





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Комментарии



Политика региона
14 июня 2018  20:15
Пенсионная реформа в нынешнем виде этого не предусматривает.
Правительство рассказало о планах поднять пенсионный возраст для военных
Пенсионная реформа в нынешнем виде этого не предусматривает.    Политика региона
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14 июня 2018  19:19
Медведев выразил надежду, что парламент поддержит инициативы правительства, поскольку времени «для дальнейших теоретических дискуссий нет».
Все парламентские фракции, за исключением «Единой России», проголосуют против повышения пенсионного возраста
Медведев выразил надежду, что парламент поддержит инициативы правительства, поскольку времени «для дальнейших теоретических дискуссий нет».  Политика региона
0
14 июня 2018  18:59
В качестве «компенсации» Силуанов пообещал уменьшить сроки возмещения НДС для экспортеров.
Повышение НДС до 20% вступит в силу 1 января 2019 года и будет приносить бюджету по 600 млрд рублей в год
 В качестве «компенсации» Силуанов пообещал уменьшить сроки возмещения НДС для экспортеров.    Политика региона
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