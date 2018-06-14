Повышение НДС до 20% вступит в силу 1 января 2019 года и будет приносить бюджету по 600 млрд рублей в год

По оценке первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова, повышение ставки НДС увеличит доходы казны более чем на 600 млрд руб. в год.«Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд руб. в год начиная со следующего года», — заявил Силуанов, отметив, что в качестве компенсации повышения ставки НДС правительство примет ряд дополнительных мер, снижающих негативный эффект для бизнеса.​«В частности, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения порогового значения суммы уплаченных предприятием за три года налогов, дающей право на ускорение возмещения НДС, с 7 млрд руб. до 2 млрд руб. Предусматривается также снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС, отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество», — сказал Силуанов.Кроме того, по словам первого вице-премьера, правительство предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величины базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины, а также отменить контроль за трансфертным ценообразованием.«Это существенно снизит административную нагрузку на бизнес, сократит отчетность в Федеральную налоговую службу. Мы будем и дальше снижать административную нагрузку на предпринимателей, в том числе на малых предпринимателей», — добавил Силуанов.По его словам, все предлагаемые налоговые решения будут внесены в Госдуму в составе готовящегося пакета законопроектов, и в правительстве надеются на их принятие уже в весеннюю сессию.«Рассчитываю, что парламент эти инициативы поддержит, рассчитываю, что «Единая Россия» также предпримет все усилия для поддержки этих законопроектов», — сказал Медведев.Сложившуюся после принятия новых законов «налоговую конфигурацию» планируется оставить неизменной вплоть до следующих президентских выборов. Одновременно с этим власти планируют провести пенсионную реформу, увеличив возраст выхода на пенсию и назначения социальных и трудовых пенсий.Фото из открытых источников