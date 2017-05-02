Повестку в армию будут присылать по электронной почте. Что это означает для призывников?
2 мая 2017 23:56
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Сенаторы предложили отправлять повестки призывникам по-имэйлу. Рассказываем, о чем идет речь в законопроекте, информирует meduza.io. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.
А сейчас так нельзя?
Нет. По действующему закону повестку призывнику должен лично вручить представитель военкомата, сотрудник муниципалитета, участковый или кто-то на работе или в учебном заведении, кто отвечает за «военно-учетную работу». Вручают повестку под расписку. И если после того, как призывник расписался в получении повестки, он не явится в нужное время в военкомат, ему грозит уголовная ответственность за уклонение от службы. И сейчас военкоматы иногда отправляют повестки заказным письмом, но в этом случае призывников, которые не явились в военкомат, нельзя ни в чем обвинить.
Зачем решили менять закон?
Для того чтобы эффективнее призывать людей в армию. В пояснительной записке к законопроекту авторы жалуются, что в 2016 году военкоматы не смогли оповестить о призыве больше трети всех призывников.
И как тут поможет электронная почта?
Неизвестно. В законопроекте ничего не сказано про то, что отправление призывнику электронного письма приравнивается к вручению ему повестки под расписку. Из документа непонятно, почему призывник не может просто проигнорировать электронную повестку.
А что с заказным письмом? Как это будет работать?
Призывнику отправят заказное письмо с требованием явиться в военкомат в определенные даты. В общем случае письмо ему должны вручить лично — дома или в почтовом отделении. Призывнику предложат расписаться в получении заказного письма. Сотрудники «Почты России» сообщат в военкомат, что человек расписался. Если после этого он в назначенные даты не придет, могут завести уголовное дело. Кроме того, законопроект позволяет вручать заказное письмо «уполномоченным представителям» призывника. Что это означает — не совсем ясно. По мнению юриста «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александра Передрука, речь идет о людях, которых призывник может назначить своими уполномоченными с помощью доверенности. Можно было бы предположить, что речь идет о родителях будущих призывников, но в Семейном кодексе они называются «законными представителями» (статья 64).
«Почта России» может и опоздать. Что будет, если письмо придет, а срок явки по повестке уже прошел?
В таком случае законопроект предлагает обязать призывника в течение трех рабочих дней после получения письма прийти в свой военкомат и получить там повестку.
А если отказаться расписываться?
Тогда письмо через некоторое время отправят обратно в военкомат. Из законопроекта непонятно, приведет ли это к каким-то последствиям для призывника или нет.
Законопроект примут?
Это неизвестно, но вполне возможно, что примут: законопроект вносит группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым, главой профильного комитета Совета Федерации.
"Это лишь создаст проблему призывникам и облегчит фальсификацию уголовных дел за уклонение от военной службы", - прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Соколов в своем твиттере.
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