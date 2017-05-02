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Повестку в армию будут присылать по электронной почте. Что это означает для призывников?

2 мая 2017 23:56
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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.
Что случилось?

Сенаторы предложили отправлять повестки призывникам по-имэйлу. Рассказываем, о чем идет речь в законопроекте, информирует meduza.io. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.

А сейчас так нельзя?

Нет. По действующему закону повестку призывнику должен лично вручить представитель военкомата, сотрудник муниципалитета, участковый или кто-то на работе или в учебном заведении, кто отвечает за «военно-учетную работу». Вручают повестку под расписку. И если после того, как призывник расписался в получении повестки, он не явится в нужное время в военкомат, ему грозит уголовная ответственность за уклонение от службы. И сейчас военкоматы иногда отправляют повестки заказным письмом, но в этом случае призывников, которые не явились в военкомат, нельзя ни в чем обвинить.

Зачем решили менять закон?

Для того чтобы эффективнее призывать людей в армию. В пояснительной записке к законопроекту авторы жалуются, что в 2016 году военкоматы не смогли оповестить о призыве больше трети всех призывников.

И как тут поможет электронная почта?

Неизвестно. В законопроекте ничего не сказано про то, что отправление призывнику электронного письма приравнивается к вручению ему повестки под расписку. Из документа непонятно, почему призывник не может просто проигнорировать электронную повестку.

А что с заказным письмом? Как это будет работать?

Призывнику отправят заказное письмо с требованием явиться в военкомат в определенные даты. В общем случае письмо ему должны вручить лично — дома или в почтовом отделении. Призывнику предложат расписаться в получении заказного письма. Сотрудники «Почты России» сообщат в военкомат, что человек расписался. Если после этого он в назначенные даты не придет, могут завести уголовное дело. Кроме того, законопроект позволяет вручать заказное письмо «уполномоченным представителям» призывника. Что это означает — не совсем ясно. По мнению юриста «Солдатских матерей Санкт-Петербурга» Александра Передрука, речь идет о людях, которых призывник может назначить своими уполномоченными с помощью доверенности. Можно было бы предположить, что речь идет о родителях будущих призывников, но в Семейном кодексе они называются «законными представителями» (статья 64).

«Почта России» может и опоздать. Что будет, если письмо придет, а срок явки по повестке уже прошел?

В таком случае законопроект предлагает обязать призывника в течение трех рабочих дней после получения письма прийти в свой военкомат и получить там повестку.

А если отказаться расписываться?

Тогда письмо через некоторое время отправят обратно в военкомат. Из законопроекта непонятно, приведет ли это к каким-то последствиям для призывника или нет.

Законопроект примут?

Это неизвестно, но вполне возможно, что примут: законопроект вносит группа сенаторов во главе с Виктором Озеровым, главой профильного комитета Совета Федерации. 

"Это лишь создаст проблему призывникам и облегчит фальсификацию уголовных дел за уклонение от военной службы", - прокомментировал ситуацию адвокат Андрей Соколов в своем твиттере.
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Комментарии



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2 мая 2017  23:56
В Госдуму внесли законопроект, позволяющий военкоматам отправлять повестку призывникам заказным письмом и по электронной почте.
Повестку в армию будут присылать по электронной почте. Что это означает для призывников?
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