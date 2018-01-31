Потенциальные инвесторы из Китая посетили Самарскую область

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Потенциальные инвесторы из Китая посетили Самарскую областьВ начале встречипоприветствовал гостей из Китая и отметил, что Китайская Народная Республика является одним из ведущих партнёров России и Самарской области в частности: «Последние три года мы ведём работу в рамках межправительственной рабочей группы. В неё входят 14 регионов ПФО и 6 провинций центрального Китая. Это провинции среднего и верхнего течения Янцзы.Все проекты, которые мы совместно реализуем, поддерживаются как со стороны правительства РФ, так и со стороны госсовета КНР. В целом же, наш регион работает более чем с 20 провинциями Китая, самарские компании работают более чем с 300 компаниями из Китая. У нас есть опыт взаимодействия в разных отраслях: промышленность, медицина, информационные технологии».Кроме того, Александр Кобенко сообщил, что сейчас разрабатывается возможность реализации прямого железнодорожного сообщения в рамках проекта «Один пояс – один путь» от Чунцина до Самары. Первые пробные контейнеры планируется отправить уже в первом квартале 2018 года. «Это значительно сокращает логистику, поскольку альтернатива – морской путь – и это только 45 дней до наших портов. Мы же планируем выйти на срок доставки в 7-10 дней».В свою очередь,отметил, что Самарская область является единственным регионом в России, где есть узел международных трансатлантических телекоммуникаций.И.о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской областипредставила инвестиционный потенциал региона. Она рассказала о налоговых преференциях для инвесторов, об инвестиционных площадках и о мерах оказываемой государственной поддержки. А основатель StartupSamaraобозначил китайским гостям направления возможного сотрудничества в области майнинга: «Мы верим в то, что технология блокчейн может поменять мир так же сильно, как в своё время этосделал интернет. Вокруг нашей компании мы строим центр компетенций в области блокчейна в нашем регионе. У нас большое сообщество майнеров. Сейчас мы работаем над созданием акселератора проектов в области блокчейна».Потенциальные китайские инвесторы рассматривают Самарскую область как площадку для реализации нескольких проектов: производство майнеров, децентрализованной сети дата-центров, строительство тепличного комплекса, производство телекоммуникационного оборудования и создание узла для блокчейн.Далее потенциальные инвесторы из Китая вместе с сотрудниками Агентства по привлечению инвестиций Самарской области отправились в ОЭЗ «Тольятти». Площадка отвечает всем запросам: наличием готовой промышленной инфраструктуры, приемлемой стоимостью электроэнергии, налоговыми льготами. Самарская область имеет неоспоримые логистические и телекоммуникационные преимущества для привлечения инвестиций из Китая, сообщает пресс-служба облправительства.