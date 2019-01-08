Потенциально опасен. В России запретили порошковый алкоголь
8 января 2019 16:46
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Под сухим алкоголем понимается "пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная для получения продукции в жидком виде и содержащая в своём составе более 0,5% этилового спирта".
Поводом для запрета порошкового алкоголя послужили опасения, что потребитель может самостоятельно менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Такая продукция представляет опасность для здоровья.
При этом компоненты, которые используются для производства спиртосодержащей парфюмерно-косметической и санитарно-гигиенической продукции, бытовой химии и товаров химической промышленности, под запрет не подпадают.
Фото: © Pixabay
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