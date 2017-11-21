Я нашел ошибку
Главные новости: 
В ОП РФ настраиваются на интенсивную работу.
Общественные палаты подготовят 100 тысяч наблюдателей к выборам Президента РФ
От самарского бизнесмена Валерия Самарцева.
Поступила первая заявка на конкурс по выбору главы Самары
Об этом заявил, первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Решение об объединении налоговой и таможенной служб будет принято до мая 2018 года
По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электрооборудования автомобиля, возникшее в результате нарушения конструкторской документации при установке ГБО.
Специалисты Горьковского автозавода выяснили причины возгорания «ГАЗели» в Самаре
Об этом сообщили представители регионального минтранса.
В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова освещение появится после восстановления поврежденного кабеля
До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара.
Временно исполняющим обязанности главы государственной инспекции строительного надзора Самарской области стал Владимир Захарин
Ответчиком добровольно удовлетворены исковые требования прокуратуры города.
В Тольятти прокурор добился возмещения морального вреда, причиненного несовершеннолетней в результате ДТП
Этот проект – дань уважения тем, кто не только добился выдающихся успехов в своей профессии, но и стал зачинателем целых династий, которые оказывают большое влияние на формирование социокультурного пространства нашего города и страны в целом.
В СОУНБ в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Определение»
сегодня  Вторник, 21 ноября, 21:07
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/11:
USD 59.27
-0.36
EUR 69.67
-0.69
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Поступила первая заявка на конкурс по выбору главы Самары

21 ноября 2017 20:21
64
От самарского бизнесмена Валерия Самарцева.
21 ноября в гордуму поступила первая заявка  на конкурс по выбору главы Самары.

- Официально заявляю, что я Самарцев В.В. сегодня подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара. Поверьте, я не блатной и не чей-то сынок! Я из народа! Я самарский житель! - написал владелец и директор ООО "ЭнергоСервисСтрой" Валерий Самарцев в Твиттере. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
21 ноября 2017  20:35
В ОП РФ настраиваются на интенсивную работу.
Общественные палаты подготовят 100 тысяч наблюдателей к выборам Президента РФ
В ОП РФ настраиваются на интенсивную работу.  Политика региона
3
21 ноября 2017  20:21
От самарского бизнесмена Валерия Самарцева.
Поступила первая заявка на конкурс по выбору главы Самары
От самарского бизнесмена Валерия Самарцева. Политика региона
45
21 ноября 2017  17:13
До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара.
Временно исполняющим обязанности главы государственной инспекции строительного надзора Самарской области стал Владимир Захарин
До назначения он занимал должность заместителя руководителя департамента строительства и архитектуры г.о.Самара.    Политика региона
117
Весь список
Выборы 2018
11 сентября 2017  11:52
В Самарской области Итоговая явка на выборах составила 27,39%
В Самарской области итоговая явка на выборах составила 27,39%
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1882
16 июня 2017  15:05
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Вадим Михеев: «Нарушения в ходе предыдущих кампаний связаны с тем, что не все члены УИКов знают до конца процедуры, прописанные в законе».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1309
15 мая 2017  15:17
Михеев
Вадим Михеев: «В ЦИК постановили отменить избирательное крепостное право — Самарский регион готов к изменениям».
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1210
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4614
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1633
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8527
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2372
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9553
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2768
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
898
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1362
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1720
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1609
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1345
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2969
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске пройдет форум «Мы вместе! Мы за Россию!» в часть 100-летия ВЛКСМ
В Отрадном пройдет региональная ярмарка социально-педагогических инноваций
В Новокуйбышевске откроется III территориальный турнир по робототехнике
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре в ДТП за один день погибли два пешехода

677

В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»

663

Знакомый по соцсетям выманил у самарской школьницы интимные фото и выложил их в интернет

592
за неделю

В Самаре, ночью, на пересечении Московского шоссе и улицы Потапова погиб водитель "Лады" при столкновении с иномаркой

2675

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Алма-Атинская "Mitsubishi" после столкновения с "Mercedes" перевернулась на крышу

2284

На ул. Галактионовской в Самаре ночью 80 человек тушили крупный пожар

2110
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда