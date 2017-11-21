Поступила первая заявка на конкурс по выбору главы Самары
21 ноября 2017 20:21
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- Официально заявляю, что я Самарцев В.В. сегодня подал документы для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара. Поверьте, я не блатной и не чей-то сынок! Я из народа! Я самарский житель! - написал владелец и директор ООО "ЭнергоСервисСтрой" Валерий Самарцев в Твиттере.
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