Пост советника Дмитрия Азарова заняла Ирина Скупова

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Дмитрий Азаров, комментируя подготовку к президентским выборам, отмечал, что эта кампания должна показать абсолютную открытость и прозрачность избирательной системы и безусловную легитимность результатов.Ирина Скупова, имеющая огромный опыт правозащитной деятельности и хорошо знакомая с общественно-политической ситуацией в Самарской области, всегда отличалась независимой и принципиальной позицией.В новой должности она будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом избирательной кампании. Опыт работы Скуповой на федеральном уровне, в Российском фонде свободных выборов, будет способствовать тесному взаимодействию по данному направлению работы с ЦИК России.Фото: regnum.ru