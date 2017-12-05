Пост советника Дмитрия Азарова заняла Ирина Скупова
5 декабря 2017 22:05
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Дмитрий Азаров, комментируя подготовку к президентским выборам, отмечал, что эта кампания должна показать абсолютную открытость и прозрачность избирательной системы и безусловную легитимность результатов.
Ирина Скупова, имеющая огромный опыт правозащитной деятельности и хорошо знакомая с общественно-политической ситуацией в Самарской области, всегда отличалась независимой и принципиальной позицией.
В новой должности она будет обеспечивать взаимодействие правительства, избиркома и гражданских институтов, а также создание эффективного механизма независимого наблюдения за ходом избирательной кампании. Опыт работы Скуповой на федеральном уровне, в Российском фонде свободных выборов, будет способствовать тесному взаимодействию по данному направлению работы с ЦИК России.
Фото: regnum.ru
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