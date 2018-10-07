Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщения о планах Британии отключить электричество в Москве

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По его словам, отсутствие реакции на подобную публикацию может стать «основанием достоверности этих заявлений». В посольстве отметили, что слова британских официальных лиц о «развязывании войны» против России в киберпространстве вызывают беспокойство. «Это связано с тем, что мы стали свидетелями раскручиваемой Лондоном беспрецедентной антироссийской информационной кампании в сочетании с очередной волной шпиономании в отношении нашей страны», — сказал представитель российского посольства.Комментируя сообщения о возможной кибератаке на инфраструктуру Москвы, в российский дипломатической миссии сказали, что подобные призывы уже звучали в парламенте Великобритании и «вписываются в общую стратегию национальной безопасности», в которой Россия названа угрозой «наряду с террористическими организациями». Представитель российского посольства подчеркнул, что такие заявления «безответственны».О том, что британские военные могут провести хакерскую атаку на Москву в случае нападения России на одно из государств НАТО, сообщило издание The Sunday Times со ссылкой на источники в службе безопасности Великобритании. По их словам, в Лондоне озабочены тем, что возможности России и Британии отличаются друг от друга, и у британских военных есть мало вариантов ответить на агрессию, кроме как применить ядерное оружие. В этой связи британские чиновники заявили, что нарастят возможности королевства в киберпространстве и обеспечат способность «выключить свет» в Кремле. «Вы можете перейти в наступление и выключить свет в Москве, чтобы сообщить им, что они поступают неправильно», — сообщил источник The Sunday Times.