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Новости /  Политика /  Политика региона  

Посол США в России окунулся в купель в Подмосковье

21 января 2018 15:44
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Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.
Как сообщает газета "Известия", посол США Джон Хантсман окунулся в купель расположенного в Подмосковье Новоиерусалимского мужского монастыря.

Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.

Погружение в ледяную воду крещенской купели 57-летний Хантсман попробовал впервые.

Как передавал портал iz.ru, представитель американского посольства в РФ Мария Олсон ранее заявила, что Хантсман хочет ближе ознакомиться с традициями и историей России, в том числе с обрядом крещенского купания.

В ночь с 18 на 19 января в России прошли массовые крещенские купания. На 19 января ритуал совершили более 1,5 млн россиян.



Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

 
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Комментарии



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21 января 2018  15:44
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