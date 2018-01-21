Посол США в России окунулся в купель в Подмосковье

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Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.Погружение в ледяную воду крещенской купели 57-летний Хантсман попробовал впервые.Как передавал портал iz.ru, представитель американского посольства в РФ Мария Олсон ранее заявила, что Хантсман хочет ближе ознакомиться с традициями и историей России, в том числе с обрядом крещенского купания.В ночь с 18 на 19 января в России прошли массовые крещенские купания. На 19 января ритуал совершили более 1,5 млн россиян.Фото: Сергей Бобылев / ТАСС