Посол США в России окунулся в купель в Подмосковье
21 января 2018 15:44
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Купель, оборудованную на реке Истре, и ведущие к ней дорожки очистили ото льда к прибытию делегации дипломата.
Погружение в ледяную воду крещенской купели 57-летний Хантсман попробовал впервые.
Как передавал портал iz.ru, представитель американского посольства в РФ Мария Олсон ранее заявила, что Хантсман хочет ближе ознакомиться с традициями и историей России, в том числе с обрядом крещенского купания.
В ночь с 18 на 19 января в России прошли массовые крещенские купания. На 19 января ритуал совершили более 1,5 млн россиян.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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