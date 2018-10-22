Посол Бабич рассказал об ответе Москвы в случае нападения на Белоруссию

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— Нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими из этого последствиями, — сказалПо его словам, белорусская сторона "может быть абсолютно спокойна". При этом Бабич добавил, что у Москвы и Минска имеется региональная группировка войск и сил, необходимых "как для обороны, так и для ответного удара".Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после беседы с польским лидером Анджеем Дудой Штаты обдумывают возможность размещения в Польше американской военной базы. После этого Минск высказался, что данная политика Варшавы не будет способствовать укреплению стабильности у западной границы.