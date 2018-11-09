Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за "шпионского скандала"
9 ноября 2018 18:37
165
Общение с прессой он ограничил приветствием на русском языке.
Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён в связи со сложившейся ситуацией.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
9 ноября 2018 18:37
Общение с прессой представитель консульства ограничил приветствием на русском языке. Политика региона
161
8 ноября 2018 22:42
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в... Политика региона
263
8 ноября 2018 20:35
Его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14... Политика региона
391
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
648
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
468
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
457
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
161
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
700
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
773
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
751
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
773
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
597
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
623
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1067
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1429
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1491
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2617
Мероприятия
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова