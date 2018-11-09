Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пешеход переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.
В Самаре на проспекте Ленина под колесами трамвая погиб мужчина
Тольяттинская фирма «РТ-Транс» лишилась двигателей внутреннего сгорания на сумму более 1 млн рублей
В Самарском Академическом Театре Драмы артист с 1975 года.
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
В Самарской области начата доследственная проверка по факту взрыва зенитного снаряда,
В Самарской области начата доследственная проверка по факту взрыва зенитного снаряда
При взрыве на полигоне в Самарской области пострадали четыре человека
При взрыве на полигоне в Самарской области пострадали четыре человека
Также освоить выделенные на работу 88 млн рублей мешает необходимость проведения дополнительных работ по переносу газопровода.
Реконструкции Ташкентской мешают автомойка и мебельный рынок
Проходит Всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей — 2018».
Проголосуем за музеи Самары на портале «Культура.РФ»
В настоящее время производится перевод потребителей на штатную схему подачи тепла.
Ремонтные работы на улице Панова завершены
сегодня  Пятница, 9 ноября, 23:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/11:
USD 66.85
0.63
EUR 75.81
0.14
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за "шпионского скандала"

9 ноября 2018 18:37
165
Общение с прессой представитель консульства ограничил приветствием на русском языке.
Австрийский посол в России Йоханнес Айгнер прибыл в Министерство иностранных дел РФ в связи с сообщениями о бывшем офицере Вооружённых сил Австрии, который подозревается в шпионаже, сообщает life.ru со ссылкой на РИА Новости.

Общение с прессой он ограничил приветствием на русском языке.

Ранее СМИ сообщили о задержании австрийского офицера в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Якобы тот с 1990-х годов передавал Москве секретные документы бундесхеера. В Минобороны Австрии подтвердили задержание экс-военнослужащего. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что неприятно удивлён в связи со сложившейся ситуацией. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
9 ноября 2018  18:37
Общение с прессой представитель консульства ограничил приветствием на русском языке.
Посол Австрии прибыл в МИД РФ из-за "шпионского скандала"
Общение с прессой представитель консульства ограничил приветствием на русском языке.  Политика региона
161
8 ноября 2018  22:42
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.
Волкер анонсировал расширение санкционного списка против России
Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. О новых санкциях он сообщил в... Политика региона
263
8 ноября 2018  20:35
Его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября.
Михаил Матвеев возглавил комитет губернской думы по местному самоуправлениию
Его кандидатура была предложена Советом думы и единогласно поддержана членами комитета. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14... Политика региона
391
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
648
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
468
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
457
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
161
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
700
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
773
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
751
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
773
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
682
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
597
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
623
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1067
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1429
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1491
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2617
Весь список

Мероприятия
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
Накануне профессионального праздника Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ОВД
В Красноармейском районе судебные приставы провели совместное мероприятие с сотрудниками ГИБДД и налоговой службы
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Ноябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные