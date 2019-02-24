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Новости /  Политика /  Политика региона  

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

24 февраля 2019 13:51
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Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.
Как пишет газета "Известия", президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — заявил Порошенко.

Заметив свою оплошность, украинский лидер поправился — «российскому агрессору».

Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.

В январе прошлого года Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, за месяц до этого он назвал украинский режим подлым.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.

При этом в сложившейся на юго-востоке ситуации украинские власти обвиняют Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений и призывали Киев разрешить внутриукраинский кризис.


Фото:  соцсети

 
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Комментарии



Политика региона
24 февраля 2019  13:51
Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.
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