Порошенко случайно назвал Украину агрессором
24 февраля 2019 13:51
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«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», — заявил Порошенко.
Заметив свою оплошность, украинский лидер поправился — «российскому агрессору».
Это уже не первая оговорка по Фрейду президента Украины.
В январе прошлого года Порошенко заявил, что землю Крыма и Донбасс топчут украинские оккупанты, за месяц до этого он назвал украинский режим подлым.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве.
При этом в сложившейся на юго-востоке ситуации украинские власти обвиняют Россию. В Москве неоднократно указывали на абсурдность таких заявлений и призывали Киев разрешить внутриукраинский кризис.
Фото: соцсети
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