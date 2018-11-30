Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
30 ноября 2018 18:33
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«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — приводит его слова пресс-служба президента Украины.
Вторая новость, по словам Порошенко, если через закон о военном положении на Украине будут отменены выборы, от этого выиграет только один человек. «Знаете кто это? Это господин Путин», — пояснил он.
Фото: соцсети
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