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Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина

30 ноября 2018 18:33
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Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что у него есть «две плохие новости» для его российского коллеги Владимира Путина. Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине, передает РБК.

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Вторая новость, по словам Порошенко, если через закон о военном положении на Украине будут отменены выборы, от этого выиграет только один человек. «Знаете кто это? Это господин Путин», — пояснил он.



Фото:   соцсети


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Комментарии



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