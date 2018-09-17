Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
17 сентября 2018 18:39
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- Поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и РФ, подписанного 31 мая 1997 года, - говорится в указе Порошенко.
Как уже сообщал Лайф, о намерении не продлевать Договор о дружбе с Россией Пётр Порошенко заявил 3 сентября. Действие документа истекает 1 апреля 2019 года.
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