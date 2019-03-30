Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

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Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву."Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе", — заявил украинский лидер.Не договорив фразу, он решил поправить сам себя и заявил, что "ключ от мира находится в Москве".Порошенко не раз оказывался в неловкой ситуации из-за своих оговорок. Так, в феврале политик заявил, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". После этого он запнулся и поправил себя — "российскому агрессору".В январе прошлого года во время выступления ко Дню соборности Украины Порошенко заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". При этом слушатели встретили слова президента аплодисментами.Фото: соцсети