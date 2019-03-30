Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву
30 марта 2019 22:39
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"Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Однако в итоге Порошенко запутался и "защитил" Москву.
"Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе", — заявил украинский лидер.
Не договорив фразу, он решил поправить сам себя и заявил, что "ключ от мира находится в Москве".
Порошенко не раз оказывался в неловкой ситуации из-за своих оговорок. Так, в феврале политик заявил, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". После этого он запнулся и поправил себя — "российскому агрессору".
В январе прошлого года во время выступления ко Дню соборности Украины Порошенко заявил, что землю в Крыму и Донбассе топчет "сапог украинского оккупанта". При этом слушатели встретили слова президента аплодисментами.
Фото: соцсети
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