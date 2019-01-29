Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 29 января, 20:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -12 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/01:
USD 65.93
0.01
EUR 75.19
0.56
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок

29 января 2019 18:19
76
Он пообещал запустить в 2023 году процесс вступления страны в Евросоюз и НАТО, а также противостоять агрессии России.
Как передает РБК, президент Украины Петр Порошенко объявил о выдвижении на второй срок. О своих планах Порошенко заявил, выступая на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», который проходит в Международном выставочном центре в Киеве. Трансляция церемонии велась в Facebook президента.

Выборы главы украинского государства назначены на 31 марта. Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, то 21 апреля пройдет второй тур голосования.

Перед тем как на сцену вышел Порошенко, собравшимся показали видеоролик, в котором были перечислены достижения президента, среди которых — заключение договора об ассоциации с ЕС и создание независимой Православной церкви Украины. «2019-й — год, когда победит или Порошенко, или Путин, — говорится в ролике. — Проголосовать за Порошенко — значит спасти государство». Также в ролике было сказано о том, что в 2023 году начнется вступление Украины в Евросоюз и НАТО.

Лейтмотивом всей речи самого президента стало противостояние агрессии России.

По данным последнего опроса, проведенного 17–25 января украинским Институтом анализа и прогнозирования, за два месяца до выборов лидером симпатий остается лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 20,2% опрошенных граждан. Следующий по популярности — шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 12,6% респондентов. Порошенко и народный депутат Юрий Бойко (в начале года был исключен из «Оппозиционного блока») идут на четвертом месте — обоих готовы поддержать по 11,9% опрошенных граждан.

На выборах в 2014 году за Порошенко проголосовали 54,7% граждан Украины (почти 10 млн человек). Тимошенко тогда набрала 12,8%, третье место занял лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 8,3% голосов. Голосование прошло в один тур.

Украинский электорат раздроблен, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко. «Нет двух или хотя бы одного явного фаворита, которые опирались бы на относительное большинство. Даже у лидера гонки Тимошенко рейтинг в районе 20%», — говорит он. По мнению эксперта, ситуация объясняется тем, что за последние годы в украинском обществе выросло недоверие к политикам. Этим же объясняется феномен Зеленского: «Молодые избиратели вообще не доверяют политикам». Поэтому, отмечает он, наиболее вероятно, что результат выборов решится во втором туре.

По мнению Фесенко, Порошенко наравне с Тимошенко и Зеленским — основные кандидаты на выход во второй раунд голосования. У Порошенко также остаются шансы на победу. «Он убеждает своих сторонников, что выбор безальтернативен. И если не он, то к власти придут сторонники сближения с Россией», — говорит эксперт. Вместе с тем избиратели недовольны социально-экономической политикой Порошенко, повышением коммунальных тарифов, цены на газ, тем, что президент не оправдал ожиданий о создании качественной политической системы, не ведет системную борьбу с коррупцией, объясняет Фесенко. Еще одна группа избирателей, по его мнению, недовольна тем, что Порошенко, будучи президентом, продолжает заниматься бизнесом.​


Фото:   соцсети


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
29 января 2019  20:07
Михаил Криштал доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации.
Дмитрий Азаров встретился с ректором Тольяттинского государственного университета
Михаил Криштал  доложил о перспективах развития образовательного учреждения, процессе прохождения вузом аккредитации.   Политика региона
34
29 января 2019  19:41
Сегодня были представлены концептуальные варианты реконструкции.
В Самаре обсудили перспективы реконструкции самарского театра драмы
Сегодня были представлены концептуальные варианты реконструкции.  Политика региона
62
29 января 2019  19:24
На повестке выборы секретаря реготделения партии; регионального политического совета и его Президиума.
Дмитрий Азаров принял участие в региональной конференции партии «Единая Россия»
На повестке выборы секретаря реготделения партии; регионального политического совета и его Президиума. Политика региона
79
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1115
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
826
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
814
Весь список


Видео
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
367
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
492
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
463
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
859
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1069
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1273
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1841
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1619
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1900
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2272
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2492
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3733
Весь список

Мероприятия
Зимняя школа для финалистов общероссийской олимпиады «Я – профессионал» открылась в Самарском университете
Самарцев приглашают на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
В Самарском зоопарке отметят День российского сурка
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные