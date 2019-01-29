Порошенко объявил о выдвижении на второй президентский срок
29 января 2019 18:19
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Выборы главы украинского государства назначены на 31 марта. Если никому из кандидатов не удастся набрать больше 50% голосов, то 21 апреля пройдет второй тур голосования.
Перед тем как на сцену вышел Порошенко, собравшимся показали видеоролик, в котором были перечислены достижения президента, среди которых — заключение договора об ассоциации с ЕС и создание независимой Православной церкви Украины. «2019-й — год, когда победит или Порошенко, или Путин, — говорится в ролике. — Проголосовать за Порошенко — значит спасти государство». Также в ролике было сказано о том, что в 2023 году начнется вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Лейтмотивом всей речи самого президента стало противостояние агрессии России.
По данным последнего опроса, проведенного 17–25 января украинским Институтом анализа и прогнозирования, за два месяца до выборов лидером симпатий остается лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за нее готовы проголосовать 20,2% опрошенных граждан. Следующий по популярности — шоумен Владимир Зеленский, за которого готовы отдать голоса 12,6% респондентов. Порошенко и народный депутат Юрий Бойко (в начале года был исключен из «Оппозиционного блока») идут на четвертом месте — обоих готовы поддержать по 11,9% опрошенных граждан.
На выборах в 2014 году за Порошенко проголосовали 54,7% граждан Украины (почти 10 млн человек). Тимошенко тогда набрала 12,8%, третье место занял лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 8,3% голосов. Голосование прошло в один тур.
Украинский электорат раздроблен, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко. «Нет двух или хотя бы одного явного фаворита, которые опирались бы на относительное большинство. Даже у лидера гонки Тимошенко рейтинг в районе 20%», — говорит он. По мнению эксперта, ситуация объясняется тем, что за последние годы в украинском обществе выросло недоверие к политикам. Этим же объясняется феномен Зеленского: «Молодые избиратели вообще не доверяют политикам». Поэтому, отмечает он, наиболее вероятно, что результат выборов решится во втором туре.
По мнению Фесенко, Порошенко наравне с Тимошенко и Зеленским — основные кандидаты на выход во второй раунд голосования. У Порошенко также остаются шансы на победу. «Он убеждает своих сторонников, что выбор безальтернативен. И если не он, то к власти придут сторонники сближения с Россией», — говорит эксперт. Вместе с тем избиратели недовольны социально-экономической политикой Порошенко, повышением коммунальных тарифов, цены на газ, тем, что президент не оправдал ожиданий о создании качественной политической системы, не ведет системную борьбу с коррупцией, объясняет Фесенко. Еще одна группа избирателей, по его мнению, недовольна тем, что Порошенко, будучи президентом, продолжает заниматься бизнесом.
Фото: соцсети
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