Порошенко назвал причину окончания военного положения на Украине
26 декабря 2018 21:48
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— Никуда не делась российская угроза, если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить военное положение, — сказал он.
По его словам, военное положение не повлияло на жизнь украинцев и не привело к последствиям в экономике.
Напомним, сегодня в 14:00 (15:00 мск) на Украине истёк срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе.
Позднее Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение.
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