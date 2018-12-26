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Порошенко назвал причину окончания военного положения на Украине

26 декабря 2018 21:48
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По его словам, военное положение не повлияло на жизнь украинцев и не привело к последствиям в экономике.
Предстоящие 31 марта 2019 года выборы президента на Украине стали основной причиной окончания и непродления военного положения в Незалежной. Об этом на заседании СНБО заявил украинский лидер Пётр Порошенко, передает life.ru.

— Никуда не делась российская угроза, если бы не выборы, мы бы попросили Раду продлить военное положение, — сказал он.

По его словам, военное положение не повлияло на жизнь украинцев и не привело к последствиям в экономике.

Напомним, сегодня в 14:00 (15:00 мск) на Украине истёк срок действия военного положения, которое было введено в десяти областях Украины после провокации кораблей ВМС Незалежной в Керченском проливе.

Позднее Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение. 
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Комментарии



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