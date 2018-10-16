Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел заседание Коллегии по вопросам безопасности

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В начале совещанияпредставил присутствующим нового начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в ПФОи сообщил об изменениях в составе Коллегии. Распоряжением полномочного представителя Президента РФ в ПФО в него включены помощник полпредаи начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской областиВ ходе Коллегии полномочный представитель Президента и представители федеральных ведомств обсудили борьбу правоохранительных органов с организованными преступными группами, сформированными по этническому признаку, и меры по подрыву экономических основ их деятельности.Полпред напомнил участникам совещания, что Президент России определил обеспечение общественной безопасности одним из приоритетных направлений государственной политики.«В один ряд с основными угрозами государственной и общественной безопасности, такими как деятельность террористических и экстремистских организаций, радикальных объединений, специальных служб и органов иностранных государств, поставлены действия преступных группировок, в том числе имеющих транснациональную структуру. Сегодня специалисты отмечают эволюционирование организованной преступности, что проявляется в ее межрегиональном характере, создании преступных сообществ, основанных на национальном принципе», – отметил Игорь Комаров.Полномочный представитель подчеркнул, что в современных условиях этническая преступность представляет реальную угрозу обществу и государству: «Во-первых, само существование оргпреступности, формирующейся по этническому признаку, оказывает разлагающее влияние на общественный порядок, создает негативный фон и проблемы для населения, в том числе и для самих мигрантов. Во-вторых – это питательная среда для коррупции в органах власти, местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих ведомствах. В-третьих – это т.н. «спящие» угрозы дестабилизации социально-политической обстановки и возникновения межнациональных конфликтов в регионах округа. И, наконец, – формирование «теневого» сектора экономики и прямая угроза национальной безопасности страны».Но, несмотря на принимаемые меры, в этой сфере остается значительный объем нерешенных вопросов, добавил Игорь Комаров.Полпред обратил внимание на необходимость активизации работы правоохранительного блока по декриминализации социально-значимых и чувствительных для населения отраслей экономики, наиболее подверженных влиянию этнических криминальных групп, таких как торговля, сферы пассажирских и грузовых перевозок, оборот нефтепродуктов, леса, алкоголя, а также кредитно-финансовых отношений.Полпред подчеркнул важность наведения порядка в миграционной сфере: «Современная миграция несет за собой не только положительные последствия в виде заполнения «пустующих» позиций на рынке труда или решения демографических проблем, но и множество негативных тенденций, связанных с противоправной деятельностью въезжающих лиц».В ходе заседания Коллегии были заслушаны доклады и детально проанализирована работа правоохранительных и контрольно-надзорных органов в Приволжском федеральном округе, выявлены проблемные вопросы и выработан дальнейший алгоритм действий для реализации более эффективных механизмов противодействия этническим организованным группам, в том числе за счет усиления взаимодействия ведомств.Предложения по пресечению противоправной деятельности этнических преступных группировок на территории регионов ПФО нашли отражение в протоколе заседания Коллегии, передает пресс-служба ПФО.