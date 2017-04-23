Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

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Несмотря на ожесточённое сопротивление властей самарские пенсионеры прошли маршем по проспекту Ленина.Из сообщений адвоката Андрея Соколова, депутат СГД Михаил Матвеев был задержан полицией после марша и доставлен в 4-е отделение полиции в 16 часов 15 минут. В отношении него в полиции составли протокол по ст. 20.2 ч. 3 КоАП РФ.Несмотря на то, что в случае доказательства вины Матвеева, согласно этой статье ему грозит лишь штраф, сотрудники полиции поместили задержанного депутата губдумы в камеру "до завтра". Причина задержания Матвеева, со слов полиции, - отсутствие дежурного судьи в Октябрьском районе, поэтому рассмотрение дела должно состояться только в завтра, в понедельник, 24 апреля. Время не уточняется.КоАП РФ, Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)ч 3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), -влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ)