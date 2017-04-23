Я нашел ошибку
Главные новости: 
"Крылья Советов" - "Рубин". 0:0. 14-е место в Чемпионате РФ
Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева
Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева
На игру с
"Крылья Советов" - "Рубин". После 1-го тайма 0:0
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Самаре на месте хлебозавода появится торговый центр
В Самаре на месте хлебозавода появится торговый центр
«Меркушкина в отставку!»
В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»
В Тольятти столкнулись иномарка Toyota и отечественная «Лада Гранта»
В Тольятти столкнулись иномарка Toyota и отечественная «Лада Гранта»
Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года
Минздрав доработал вариант стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года
сегодня  Воскресенье,23 апреля, 21:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/04:
USD 56.23
-0.19
EUR 60.32
-0.29
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева

23 апреля 2017 20:55
57
Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева
Несмотря на ожесточённое сопротивление властей самарские пенсионеры прошли маршем по проспекту Ленина.

Из сообщений адвоката Андрея Соколова, депутат СГД Михаил Матвеев был задержан полицией после марша и доставлен в 4-е отделение полиции в 16 часов 15 минут. В  отношении него в полиции составли протокол по ст. 20.2 ч. 3 КоАП РФ.

Несмотря на то, что в случае доказательства вины Матвеева, согласно этой статье ему грозит лишь штраф, сотрудники полиции поместили задержанного депутата губдумы в камеру "до завтра".  Причина задержания Матвеева, со слов полиции, - отсутствие дежурного судьи в Октябрьском районе, поэтому рассмотрение дела должно состояться только в завтра, в понедельник, 24 апреля. Время не уточняется.




Справка НИАСам
КоАП РФ, Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
(в ред. Федерального закона от 08.06.2012 N 65-ФЗ)

ч 3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения), -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 258-ФЗ)
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
23 апреля 2017  20:55
Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева
Полиция задержала одного из организаторов митинга пенсионеров депутата СГД Михаила Матвеева
 Несмотря на ожесточённое сопротивление властей самарские пенсионеры прошли маршем по проспекту Ленина. Политика региона
10
23 апреля 2017  16:22
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
В Сызрани предложили вернуть ежемесячные выплаты работающим ветеранам труда
 Вернуть ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) работающим ветеранам труда, реабилитированным лицам и пострадавшим от политических репрессий. С таким... Политика региона
151
23 апреля 2017  16:11
«Меркушкина в отставку!»
В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»
Координировал шествие Михаил Матвеев, призывая граждан действовать в соответствии с решением суда и не нарушать общественный порядок.  Политика региона
702
Весь список
Выборы 2018
6 октября 2016  10:46
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
В Самаре член избиркома призналась в фальсификации итогов выборов
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
1945
3 октября 2016  09:50
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Новая Госдума рассмотрит закон об императивном мандате
Сторонники идеи лишения полномочий депутатов-списочников решением фракции внесут законопроект на рассмотрение. Выборы 2018
839
28 сентября 2016  12:26
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
В Самарской Губдуме представители «Единой России» возглавили все комитеты
Об этом сообщил депутат Михаил Матвеев. Выборы 2018
1481
Весь список


Видео
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
558
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
856
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1057
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2438
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1427
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
6173
Весь список

Фоторепортажи
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
314
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
794
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2011
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3027
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
3100
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
12059
Весь список

Мероприятия
22 апреля с самого раннего утра на улицах Самары кипела работа: прошел общегородской субботник
24 апреля в Самаре стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
В Самаре состоится веселый спортивный праздник - Чемпионат по бегу в ползунках «Беби-кросс»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре прошел митинг пенсионеров под лозунгом «Меркушкина в отставку!»

699

Суд разрешил провести в Самаре протестный марш

456

В сложных погодных условиях молодежка "Крыльев" победила "Рубин"

313
за неделю

Путин подписал закон о налоговом резидентстве лиц, попавших под санкции

7102

В Тольятти девочка-подросток упала с крыши 12-этажного здания

2854

Путин: Оборот госнаград на чёрном рынке — абсолютно неприемлемое явление

2815
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда