Политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов снял фильм про Владимира Путина
11 января 2018 15:58
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Лента будет представлять серию интервью с людьми, которых можно назвать друзьями Путина, с теми, кто давно и хорошо с ним знаком, сказал близкий к администрации президента источник РБК.
Сам Кондрашов сказал РБК, что «в этом фильме личность и характер Владимира Путина будут раскрыты так, как еще не раскрывались». От дальнейших комментариев он отказался.
В числе тех, кто будет рассказывать в фильме о президенте, — премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, сказал РБК другой собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердил источник, знакомый с ходом подготовки фильма.
С Медведевым и Патрушевым Путин знаком со времен своей работы в Санкт-Петербурге. Дружеские отношения со Шрёдером и Берлускони у него сложились с тех времен, когда они занимали посты канцлера ФРГ и премьера Италии соответственно. После ухода с канцлерского поста Шрёдер возглавил набсовет, а затем комитет акционеров компании по строительству газопровода «Северный поток», что вызвало резкую критику в Германии. В октябре 2016 года экс-канцлер ФРГ стал главой совета компании Nord Stream 2 — оператора строительства газопровода «Северный поток-2». А в сентябре 2017 года он возглавил совет директоров «Роснефти».
В 2014 году Шрёдер приезжал в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать в компании Путина свой 70-летний юбилей, сообщал журнал Spiegel.
Сильвио Берлускони в прошлом году приезжал на день рожденья к президенту в Сочи и подарил ему пододеяльник, на котором оба политика изображены во время рукопожатия на фоне полос цвета российского флага. В 2015 году Путин принимал Берлускони в Крыму, а в 2013 году ездил к нему в гости во время своего визита в Италию.
Интервью для фильма Андрея Кондрашова дал и сам Путин, сказали два собеседника РБК. «Президент действительно будет [высказываться] в фильме, и неоднократно», — уточнил знакомый с процессом подготовки ленты источник РБК.
Фильм покажут до дня голосования 18 марта, сказали три источника РБК. Ленту готовили к предвыборной кампании, она призвана показать образ Путина «как человека», пояснил один из собеседников РБК.
По информации двух источников РБК на ТВ-рынке, фильм снимался исключительно на производственных мощностях ВГТРК, так же, как и другой фильм Кондрашова «Крым. Путь на Родину».
В пресс-службе ВГТРК, куда обратился РБК, от комментариев отказались.
Это не первый фильм с участием президента, который снимал Андрей Кондрашов. В 2015 году на ВГТРК вышел фильм «Крым. Путь на Родину» о событиях весны 2014 года в Крыму. Путин рассказал там, как принималось решение о присоединении полуострова к России.
На 14 января ВГТРК анонсировал премьеру фильма Кондрашова «Валаам», для которого президент дал два интервью.
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