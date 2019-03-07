Поклонская сообщила о собранном «компромате» на депутатов

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В частности, она рассказывает о возможном вхождении депутатов в органы управления юрлиц, зарегистрированных за рубежом, а также о связи одного из депутатов с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд руб. В качестве третьего «дела» Поклонская рассказывает о компании матери еще одного депутата, которая «по странному стечению обстоятельств» получила более 1 млрд руб. из бюджета в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Госдумы. Фамилии депутатов не названы.​Комиссия по этике начала проверку, сообщил агентству ее глава Отари Аршба.​Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике в сентябре 2018 года. Сейчас она заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.Летом прошлого года Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против принятия законопроекта о пенсионной реформе. После этого возглавляющий фракцию Сергей Неверов заявил, что депутат нарушила дисциплину и должна «принять для себя решение». На вопрос журналистов о том, означает ли это, что Поклонская должна сдать депутатский мандат, Неверов ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам». Комментируя это заявление, Поклонская отметила, что не собирается сдавать мандат и выполняет свою работу «по совести».​Фото: соцсети