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Поклонская сообщила о собранном «компромате» на депутатов

7 марта 2019 19:57
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Несколько историй описаны в ее автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала о «компромате» на коллег. Несколько историй описаны в ее автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости».

В частности, она рассказывает о возможном вхождении депутатов в органы управления юрлиц, зарегистрированных за рубежом, а также о связи одного из депутатов с жилищно-коммунальными организациями, которые завысили тарифы для населения на 1,5 млрд руб. В качестве третьего «дела» Поклонская рассказывает о компании матери еще одного депутата, которая «по странному стечению обстоятельств» получила более 1 млрд руб. из бюджета в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Госдумы. Фамилии депутатов не названы.​

Комиссия по этике начала проверку, сообщил агентству ее глава Отари Аршба.

​Поклонская перестала возглавлять комиссию Госдумы по этике в сентябре 2018 года. Сейчас она заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Летом прошлого года Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим против принятия законопроекта о пенсионной реформе. После этого возглавляющий фракцию Сергей Неверов заявил, что депутат нарушила дисциплину и должна «принять для себя решение». На вопрос журналистов о том, означает ли это, что Поклонская должна сдать депутатский мандат, Неверов ответил: «А как? Если человек взрослый, он должен подумать сам». Комментируя это заявление, Поклонская отметила, что не собирается сдавать мандат и выполняет свою работу «по совести».​



Фото:    соцсети


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Комментарии



Политика региона
7 марта 2019  19:57
Несколько историй описаны в ее автобиографической книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст».
Поклонская сообщила о собранном «компромате» на депутатов
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