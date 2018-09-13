Поклонская отреагировала на расформирование комиссии ГД, которую она возглавляла
13 сентября 2018 21:58
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- Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы, — написала Поклонская на своей странице во "ВКонтакте". - А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чём-то говорить.
Депутат выразила надежду, что новая комиссия, созданная из двух предыдущих, будет обладать необходимыми полномочиями, чтобы рассматривать и "вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов", и вопросы "владения многомиллиардными активами за рубежом".
Поклонская заверила, что постарается отследить дела, которые были собраны ей в комиссии.
- Очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого всё, что могла, - отметила она.
Напомним, в Госдуме приняли решение объединить в одну две комиссии — по этике и по контролю за доходами. Поклонская возглавляла вторую. Ранее она заявляла, что не знает о возможном лишении её постов в Госдуме.
Фото: соцсети
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