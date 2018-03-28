Показательной отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» не планируется
28 марта 2018 23:21
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«Сейчас он [Тулеев] остается на своем месте», — сказал один из собеседников РБК. Если отставить главу Кемеровской области по горячим следам, после пожара, то это будет выглядеть как решение, принятое под давлением, поясняет другой близкий к Кремлю источник. «Путин, как известно, не любит принимать кадровых решений под давлением, он не сторонник показательных отставок», — говорит собеседник РБК.
27 марта президент во время встречи с родственниками погибших в результате пожара в ТРЦ, которая произошла в кемеровском морге, так ответил на вопрос об отставке Тулеева: «Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети».
Путин добавил, что не стоит «назначать» виновных сразу, над установлением истины сейчас работают следователи.
Еще одна причина, по которой показательной отставки Тулеева не планируется, заключается в том, что «у него много заслуг», добавляет один из источников РБК. Глава Кемеровской области всегда считался успешным губернатором и пользовался уважением президента, ранее рассказывал другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
Тулеев может покинуть свой пост ближе к концу весны, сообщил РБК один из близких к Кремлю собеседников. Таким образом, его уход не будет выглядеть как показательная отставка.
Ранее источники РБК рассказывали, что в Кремле решили оставить Тулеева во главе области до президентских выборов, хотя он и болен, — это позволяло сохранить в регионе сложившийся за время его правления политический и внутриэлитный баланс, а также обеспечить высокий результат по итогам кампании.
На выборах Путин получил в Кемеровской области 85,57% голосов, явка составила 83,35%. После кампании кемеровского губернатора с почетом отправят на пенсию, рассказывал один из собеседников РБК.
В начале марта новым вице-губернатором Кемеровской области стал гендиректор и совладелец якутской угольной компании «Колмар» Сергей Цивилев. Он сменит Тулеева на посту губернатора, говорили тогда источники РБК.
После пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого погиб 41 ребенок, Аман Тулеев не появился ни на месте трагедии, ни на митинге в Кемерово 27 марта. На совещании в Кемерово глава Кузбасса извинился перед Владимиром Путиным за трагедию. «Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прощу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил он.
Через три дня после пожара Тулеев обратился к жителям региона с видеообращением. Он поблагодарил всех, кто поддерживает кемеровчан, однако подчеркнул, что есть и «определенные силы, которые пытаются стравить людей».
Вице-губернатор Сергей Цивилев, пришедший на митинг кемеровчан 27 марта, обвинил там жителя города Игоря Вострикова, потерявшего троих детей, жену и сестру, в «пиаре на трагедии». Затем Цивилев встал на колени перед собравшимися на митинге и попросил прощения у людей, которые «оказались в этой тяжелой ситуации».
Показательная отставка была бы воспринята обществом позитивно, уверен политолог Аббас Галлямов. «Это бы могло быть интерпретировано так: Путин «слышит людей». И чем раньше произошла бы отставка — тем было бы лучше. Пока люди эмоционально взвинчены, они отреагируют на отставку с большим позитивом», — поясняет свою точку зрения эксперт.
Тулеев, несмотря на то что много лет у власти, до сих пор очень популярен в народе, заявил РБК обозреватель сибирской редакции «Федералпресс», кемеровский журналист Сергей Спицын: «Тулеев в глазах населения остается добрым дядюшкой, который все делает для народа». По словам Спицына, высокую популярность Тулеева обеспечивают социально ориентированная политика и имидж борца за права трудящихся, который формировался в 1990-х.
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