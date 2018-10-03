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Подсчитано, сколько потеряют россияне из-за пенсионной и налоговой реформы

3 октября 2018 21:08
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Пока не очень понятно, за счет чего Россия собирается за пять лет совершить «большой рывок» и оказаться в числе крупнейших экономик мира.
Пенсионная реформа и рост НДС в 2019 году заметно ударят по кошелькам россиян. Как сильно придется затянуть пояса, подсчитали аналитики «Альфа-банка», передает anews.com.

На сколько обеднеют россияне?

Покупательная способность населения сократится на 800 млрд рублей из-за неизбежного повышения цен в связи с повышением НДС, а также из-за сокращения числа получающих пенсионные выплаты, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка».

В результате роста НДС дополнительная налоговая нагрузка на потребителей составит примерно 500 млрд рублей. Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд рублей.

«Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств», - отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова

Чем это грозит?

Россияне будут вынуждены уменьшить объемы покупок товаров и услуг, что ударит по внутреннему спросу и компаниям, ориентированным на внутренний рынок. У них может оказаться меньше стимулов для расширения, включая найм новых сотрудников. А для уже имеющихся работников будут «ограничены планы по индексации зарплат», прогнозирует Орлова.

В чем проблемы?

Спад потребления может негативно отразиться на экономике, но правительство пытается компенсировать его за счет инвестиций в масштабные инфраструктурные проекты. Это, по замылу властей, позволит экономике начать расти уже в 2020 году. Но «попыток правительства ускорить рост инвестиций через вложения в государственные инфраструктурные проекты вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать все факторы замедления потребления», считает Наталья Орлова.

«Замедление роста экономики станет явным уже в этом году», отмечает она. Если в первой половине года ВВП прибавил 1,7%, то в августе - лишь 1%. По итогам года рост составит 1,3%, а в следующем - сократится до 0,8%.

Крупные инвестпроекты, такие, как строительство Керченского моста и трубопровода «Сила Сибири» завершены или близки к этому, констатируют аналитики «Альфа-банка». В то же время новые инфраструктурные стройки, призванные разогнать экономику, пока существуют лишь в фантазиях. При этом, даже если они будут формализованы и переведены в практическую плоскость, многие из них окажутся инвестиционно непривлекательными.

В итоге Россия сталкивается с известной проблемой: даже при наличии значительных инвестиционных ресурсов их просто некуда приложить. Можно, конечно, построить «бриллиантовую» дорогу из Сочи в Крым или провести скоростную железнодорожную ветку в Грозный, но вряд ли это станет хорошим подспорьем для экономического роста.

Что делать?

По планам правительства российская экономика уже в 2024 году должна войти в пятерку крупнейших в мире. Однако пока не очень понятно, за счет чего такая потрясающая динамика за такой короткий срок будет достигнута.

2019 год правительство ужа «списало» под адаптацию к новым экономическим условиям, но с 2020 года все якобы начнет бурно расти. Однако для этого должны сложиться какие-то исключительно благоприятные обстоятельства, в первую очередь, внешние. Но пока мы видим, что при цене нефти почти в 90 долларов за баррель и угрозах санкций российская экономика практически не растет. Что будет, если цены на нефть вновь упадут, например, к 40-50 долларам, а санкции будут ужесточены - догадаться нетрудно.

 
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Комментарии



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