Подсчитано, сколько потеряют россияне из-за пенсионной и налоговой реформы
3 октября 2018 21:08
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На сколько обеднеют россияне?
Покупательная способность населения сократится на 800 млрд рублей из-за неизбежного повышения цен в связи с повышением НДС, а также из-за сокращения числа получающих пенсионные выплаты, предупреждают аналитики Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка».
В результате роста НДС дополнительная налоговая нагрузка на потребителей составит примерно 500 млрд рублей. Кроме того, 2 миллиона человек не получат своих пенсий, что эквивалентно выпадающим доходам на 300 млрд рублей.
«Суммарно эти два фактора составляют примерно 2% годового потребления домохозяйств», - отмечает главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова
Чем это грозит?
Россияне будут вынуждены уменьшить объемы покупок товаров и услуг, что ударит по внутреннему спросу и компаниям, ориентированным на внутренний рынок. У них может оказаться меньше стимулов для расширения, включая найм новых сотрудников. А для уже имеющихся работников будут «ограничены планы по индексации зарплат», прогнозирует Орлова.
В чем проблемы?
Спад потребления может негативно отразиться на экономике, но правительство пытается компенсировать его за счет инвестиций в масштабные инфраструктурные проекты. Это, по замылу властей, позволит экономике начать расти уже в 2020 году. Но «попыток правительства ускорить рост инвестиций через вложения в государственные инфраструктурные проекты вряд ли будет достаточно, чтобы компенсировать все факторы замедления потребления», считает Наталья Орлова.
«Замедление роста экономики станет явным уже в этом году», отмечает она. Если в первой половине года ВВП прибавил 1,7%, то в августе - лишь 1%. По итогам года рост составит 1,3%, а в следующем - сократится до 0,8%.
Крупные инвестпроекты, такие, как строительство Керченского моста и трубопровода «Сила Сибири» завершены или близки к этому, констатируют аналитики «Альфа-банка». В то же время новые инфраструктурные стройки, призванные разогнать экономику, пока существуют лишь в фантазиях. При этом, даже если они будут формализованы и переведены в практическую плоскость, многие из них окажутся инвестиционно непривлекательными.
В итоге Россия сталкивается с известной проблемой: даже при наличии значительных инвестиционных ресурсов их просто некуда приложить. Можно, конечно, построить «бриллиантовую» дорогу из Сочи в Крым или провести скоростную железнодорожную ветку в Грозный, но вряд ли это станет хорошим подспорьем для экономического роста.
Что делать?
По планам правительства российская экономика уже в 2024 году должна войти в пятерку крупнейших в мире. Однако пока не очень понятно, за счет чего такая потрясающая динамика за такой короткий срок будет достигнута.
2019 год правительство ужа «списало» под адаптацию к новым экономическим условиям, но с 2020 года все якобы начнет бурно расти. Однако для этого должны сложиться какие-то исключительно благоприятные обстоятельства, в первую очередь, внешние. Но пока мы видим, что при цене нефти почти в 90 долларов за баррель и угрозах санкций российская экономика практически не растет. Что будет, если цены на нефть вновь упадут, например, к 40-50 долларам, а санкции будут ужесточены - догадаться нетрудно.
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Комментарии
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