Подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и компанией «Валео Силовые Агрегаты» (Франция)

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Основной целью поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и группой «Валео» в целях укрепления взаимодействия сторон в рамках реализации совместного инвестиционного проекта, предусматривающего запуск производства компонентов и систем для автомобильной индустрии. Планируется, что в проект будет инвестировано почти 776 млн. рублей. Организация нового производства будет способствовать созданию 250 рабочих мест.Подписание данного соглашения будет эффективно способствовать расширению внешнеэкономического взаимодействия Самарской области с Французской Республикой. Важно отметить, что Франция традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров региона. Начиная с 2008 года общий объем французских инвестиций в экономику Самарской области составляет почти 5 млрд евро и сегодня на территории региона успешно работают многие предприятия с участием французского капитала (Schneider Electric, Danone, Auchan и др.). В число перспективных направлений сотрудничества между Самарской областью и Французской Республикой в настоящее время также входит взаимодействие в отрасли аэрокосмической промышленности, химического производства, сельского хозяйства, фармацевтики и производства электрооборудования, передает пресс-служба облправительства.