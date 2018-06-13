Победителями на выборах глав 26 регионов, которые пройдут 9 сентября, станут врио губернаторов

​В единый день голосования 9 сентября пройдут выборы глав 26 регионов. В 19 из них в последний год сменилось руководство, и сейчас их возглавляют временно исполняющие обязанности губернаторов (если губернатор уволен после 10 июня, выборы в регионе пройдут уже в следующем году). Прямые выборы глав пройдут в Москве, Самарской, Нижегородской, Орловской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Псковской, Кемеровской, Амурской, Воронежской, Тюменской, Магаданской, Владимирской и Московской областях, в Красноярском, Приморском, Алтайском, Хабаровском краях, а также в республиках Саха (Якутия), Хакасия и Чукотском автономном округе. Еще в четырех регионах — Ненецком автономном округе, Дагестане, Ингушетии и Ямало-Ненецком автономном округе — глав регионов выберут депутаты.Региональные выборы везде пройдут в один тур, особых интриг на них не ожидается, считают опрошенные РБК эксперты — руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов и политолог Александр Кынев.Власть усиливает влияние на региональные политические элиты в преддверии местных выборов, отметил Николай Петров. «По самым последним событиям власть не намерена допускать риска второго тура для своих кандидатов», — говорит он, отмечая, что такая модель предусматривает разрешение всех ситуаций «методами кнута и пряника».Петров полагает, что оппозиционные кандидаты, показывавшие хороший результат на выборах 2013 года, допускались на них, потому что власти нужны были конкурентные выборы как инструмент легитимации. Но в 2014 году, по мнению Петрова, все изменилось: поддержка президента — достаточное основание для победы на выборах.С Петровым согласен вице-президент Центра политических технологий, регионалист Ростислав Туровский, который «нигде» не видит предпосылок для второго тура. По мнению эксперта, «проблемных» регионов становится все меньше, а «ситуация благоприятна» для действующих глав. Консолидированной оппозиции, которая могла бы противостоять действующим губернаторам, нет, замечает эксперт. «Значит, по-прежнему будет воспроизводиться сценарий, когда действующий глава борется прежде всего со своей собственной тенью и результат зависит больше от его собственного имиджа. На мой взгляд, здесь многое зависит от хода кампании, от работы политтехнологов, от имиджевой политики губернаторов», — отметил Туровский.Выборы глав регионов пройдут по модели «минимизации конкуренции за счет элитных договоренностей», прогнозирует глава холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Общая тенденция — оппозиционные партии снижают планку, — поясняет политолог Миронов. — Они отказываются даже от мысли взломать политическую систему, они перешли к «расторговке» небольших, но приемлемых для всех бонусов. Синица в руке победила журавля в небе».Политолог Алексей Кынев также не ожидает вторых туров на региональных выборах. «Если где-то появится конкурент, представляющий угрозу, то будут говорить с ним по-плохому или по-хорошему», — резюмировал эксперт.На местных выборах 2016–2017 годов ни в одном из регионов также не было второго тура.На прошлой неделе новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть договорился с главой области Андреем Травниковым о сотрудничестве и сохранении прямых выборов мэра. Источники РБК рассказывали, что в закрытых консультациях с Локотем участвовала администрация президента. Потенциально сильный кандидат — депутат облсобрания Псковской области от «Яблока» Лев Шлосберг также не стал баллотироваться на губернаторских выборах.По мнению политолога Петрова, Локоть и Шлосберг могли бы составить конкуренцию действующим главам регионов, если бы не выбыли из предвыборных кампаний. Новосибирская область вышла из «группы риска» второго тура, когда Локоть «передумал выдвигаться», согласен Туровский. «Проблемными» могли бы стать выборы в Московской области, если бы там у действующего губернатора Андрея Воробьева была более жесткая конкуренция со стороны КПРФ. К примеру, если бы против него выдвинулся бывший кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин, считает Туровский. Но Грудинин ранее заявил РБК об отсутствии планов избираться в губернаторы Подмосковья, пожаловавшись на давление во время президентской кампании.​Москва тоже могла бы считаться конкурентным регионом, но, учитывая невозможность оппозиции выставить единого кандидата, объединения избирателей вокруг протестных политиков ждать не стоит, заключил Туровский. Рейтинг потенциальных конкурентов Сергея Собянина в борьбе за пост мэра Москвы, в том числе Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, не превышает 1%, следует из итогов майского опроса Левада-центра. При этом Гудков и Яшин не смогли договориться о единой модели праймериз, а КПРФ выдвинула своего спонсора, экс-депутата Думы Вадима Кумина, малоизвестного широкой публике.Туровский считает, что борьба на выборах заксобраний будет напряженнее, чем на выборах губернаторов, поскольку не везде у «Единой России» высокий рейтинг и во многих регионах наблюдаются внутриэлитные конфликты.Самые интересные выборы на уровне региональных заксобраний будут в Иркутской области, которую возглавляет коммунист Сергей Левченко, полагает Минченко.Эксперт Комитета гражданских инициатив Андрей Максимов назвал в качестве проблемных для Кремля регионов Алтайский край и Якутию, где Владимир Путин получил меньше голосов, чем в среднем по стране, — 64,66 и 64,38% соответственно против 76,69% итогового результата. «В Алтайском крае пока скорее наблюдается эйфория от отставки непопулярного главы края Александра Карлина, — сказал эксперт. — Но пройдет ли эйфория быстро или будет поддержана, будет зависеть от работы нового, пока не знакомого врио губернатора». При позитивном сценарии врио Виктор Томенко может уверенно победить на контрасте с предшественником, при негативном, наоборот, может быть воспринят как чужак, считает Максимов.Максимов считает Якутию «слишком сложным регионом с точки зрения структуры внутрирегиональных элит». В Екатеринбурге и Свердловской области также имеются серьезные противоречия в городской и региональной элите, добавил эксперт. «Свердловская область — традиционно свободомыслящий, критичный регион по отношению к власти. Определенный публичный протестный тон дополнительно задала и отставка мэра города, поэтому результаты могут быть не всегда прогнозируемыми», — подчеркнул он.Туровский среди «нелегких для власти регионов» на выборах в парламент выделил Сибирь и Дальний Восток, где президентские выборы выявили сниженную лояльность избирателей к власти. «Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Хакасия», — перечислил он. К регионам, где выборы в заксобрания могут быть сложными, эксперт отнес также Ярославскую, Смоленскую, Ивановскую, Владимирскую и Архангельскую области. Из-за конфликтов внутри элит и сильной оппозиции партия власти может не получить там большинство, заключил эксперт.Фото: ТАСС