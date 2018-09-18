Победитель выборов губернатора в Приморье определится 17 сентября

140

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подводит промежуточные итоги, согласно которым после обработки 99,03% протоколов во втором туре выборов с 49,02% лидирует Андрей Тарасов.Он набрал 247 396 голосов. Его соперник Андрей Ищенко на данный момент набирает 48,56%, что составляет 245 090 голосов.В первом туре ни один кандидат не набрал необходимых для победы голосов (50% плюс один голос). Второй тур губернаторских выборов также пройдет во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.