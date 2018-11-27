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Новости /  Политика /  Политика региона  

По рекомендации Дмитрия Азарова Дмитрий Холин примет участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска

27 ноября 2018 14:24
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Глава региона отметил особый статус Жигулевска — единственного города в России, расположенного полностью в границах национального парка.
Глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с и.о. руководителя Администрации Губернатора Дмитрием Холиным. В ходе встречи губернатор предложил Дмитрию Холину принять участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска. Напомним, один из принципов формирования управленческой команды, обозначенный Дмитрием Азаровым, – направление на сложные участки зарекомендовавших себя членов регионального Правительства, и привлечение к работе в государственных органах власти управленцев из муниципальных структур.

«Дмитрий Владимирович, мы с вами на протяжении длительного периода выстраиваем работу по формированию в регионе управленческой команды разного уровня», — отметил Дмитрий Азаров. Губернатор подчеркнул, что имеющийся у Дмитрия Холина опыт муниципальной и государственной службы поможет выстроить эффективное взаимодействие с жителями, чтобы как можно больше граждан приняли участие в решении стратегических задач развития муниципалитета и региона в целом.

Глава региона отметил особый статус Жигулевска — единственного города в России, расположенного полностью в границах национального парка: «Это совершенно уникальный город. Город, который должен стать, на мой взгляд, туристической столицей нашего региона. Это для начала. А в дальнейшем, с учетом его потенциала, красот, природных богатств, конечно, он должен претендовать на одну из заметных туристических точек на карте мира».

По словам Дмитрия Азарова, будущему главе города предстоит в полной мере реализовать богатый туристический потенциал Жигулевска. Это невозможно сделать без развития инфраструктуры, роста предложений на рынке жилья, формирования особой экологической культуры у жителей, а также четкой концепции развития города с учетом особого статуса. Необходимо создать условия для роста численности населения, развития на территории города высокотехнологических производств.

Во многом эти направления обозначены в качестве приоритетных самими жителями в ходе прошедших в этом году стратегических сессий. Дмитрий Азаров отметил, что в случае избрания Дмитрию Холину предстоит вместе с гражданами закончить работу по формированию стратегического документа и четко следовать обозначенным в нем приоритетам.

«Все задачи решаемы — при правильном подходе к работе, организации процессов управления городским округом, взаимодействии с жителями, в первую очередь, а также бизнес-структурами, крупнейшими компаниями, которые работают на территории региона», — подчеркнул Глава Самарской области.

Дмитрий Холин поблагодарил Губернатора за предложение: «Это уникальный город, с я которым знаком много лет, не влюбиться в него просто невозможно. Считаю, что сейчас Жигулевск находится в ситуации, когда открывается «окно возможностей». Нужно ими грамотно распорядиться». Он также отметил, что повышение транспортной доступности городского округа, которая станет возможной после строительства нового мостового перехода в районе с. Климовка, а также развитие водного сообщения откроет перед городом новые перспективы. Одним из важнейших инструментов повышения привлекательности Жигулевска Дмитрий Холин видит развитие общественных пространств и масштабное благоустройство города, развитие высокотехнологических производств.

«Задачи, которые вы поставили, могут быть решены только во взаимодействии местных, региональных и федеральных властей», — считает Дмитрий Холин. Он предложил Главе региона сформировать и возглавить рабочую группу по комплексному развитию городского округа.

Дмитрий Азаров поддержал инициативу и дал поручение Председателю Правительства Самарской области включить в состав такой группы руководителей министерств, ответственных за реализацию национальных проектов, затрагивающих направления перспективного развития Жигулевска. Кроме того, Губернатор поставил задачу достойно подготовиться к празднованию двух крупных юбилеев: в 2020 году будет отмечаться 150-летие творческой работы в с. Ширяево художника Ильи Репина, а в 2022 Жигулевск отметит 70-летие со дня основания.

Конкурс на замещение должности Главы г.о. Жигулевск состоится в середине декабря, передает пресс-служба облправительства.

***
Холин Дмитрий Владимирович более 14 лет работает в Правительстве Самарской области, имеет опыт муниципальной службы в качестве руководителя аппарата Администрации г.о. Самара.

В период работы в департаменте труда и занятости Самарской области координировал реализацию программ по поддержке занятости населения в городах Тольятти и Жигулевск. В настоящее время исполняет обязанности руководителя Администрации Губернатора Самарской области.

В 2018 году возглавлял рабочую группу по содействию выборам Президента страны и Губернатора Самарской области. По итогам награжден Благодарственным письмом Президента Российской Федерации.

Награжден почетным знаком «Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области».

До Правительства Самарской области работал в службе управления персоналом крупной производственной корпорации.

Офицер запаса пограничных войск. В должности начальника пограничной заставы принимал участие в боевых действиях на границе с Афганистаном. Женат.
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Комментарии



Политика региона
27 ноября 2018  14:24
Глава региона отметил особый статус Жигулевска — единственного города в России, расположенного полностью в границах национального парка.
По рекомендации Дмитрия Азарова Дмитрий Холин примет участие в конкурсе на замещение должности главы Жигулевска
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