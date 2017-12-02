По поручению главы региона Владимир Василенко провел личный прием граждан, у которых число льготных поездок превышает 90

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Постановлением Правительства Самарской области с ноября 2017 года установлен лимит поездок по социальным картам был увеличен с 60 до 90.При этом, если у гражданина исчерпан установленный лимит, он и далее может совершать по ней поездки – глава области Дмитрий Азаров дал распоряжение не высаживать пассажиров и не требовать с них оплаты. Контроль за исполнением этого поручения взяла на себя городская Администрация.Кроме того, в течении месяца Департаментом транспорта проводился мониторинг, который показал, что более 1 300 граждан не уложились вустановленный лимит в 90 поездок. Среди них и жительница Ленинского района Наталья Сметанникова, которая пришла на прием в Администрацию. Наталья Александровна возглавляет районную общественную организацию инвалидов, и поэтому ей часто приходится навещать членов организации, сопровождать их во время поездок в больницу или в магазин. Также женщина рассказала, что регулярнонавещает свою пожилую маму и совершает другие личные поездки:«Поездок масса, и тем не менее, я укладываюсь в установленный лимит. Превышаю его изредка, на 2-3 поездки», - пояснила Наталья Сметанникова. Также женщина добавила, что 90 поездок хватает практически всем членам организации, которую она возглавляет.Еще один активный горожанин, председатель совета ветеранов Советского района Александр Крайнов рассказал, что расходует поездки по социальной карте в основном на рабочие и общественные цели: пенсионер регулярно принимает в общественных советах муниципального и областного масштаба, посещает ветеранов, а также участвует во всех значимых мероприятиях. Александр Алексеевич сказал, что лично ему, как и некоторым наиболее активным членам ветеранской организации, не хватает в среднем 10-15 поездок. По его мнению, крешению вопроса стоит подходит индивидуально, увеличив лимит поездок конкретным горожанам.Владимир Василенко поручил руководителям транспортных предприятий, которые также присутствовали на встрече, еще раз провести беседу с кондукторами и рассказать им, как следует себя вести с пассажирами, превышающими лимит поездок. Кроме того, было принято решение разработать единое объявление, разъясняющее горожанам, что они имеют право пользоваться социальными картами без дополнительной оплаты. Также на объявлениях будут указаны контактные данные руководителя конкретного транспортного предприятия. Это даст горожанам возможность напрямую обратиться в случае, если им отказывают в праве бесплатной поездки по социальной карте с превышенным лимитом. Такие объявления появятся в общественном транспорте уже в начале следующей недели.По итогам мероприятия было озвучено два пути решения вопроса. В качестве первого варианта было предложено предоставлять горожанам, превышающим лимит, денежные компенсации. Второй вариант, за который высказалось большинство, – увеличение лимит поездок за счет средств городского бюджета.Временно исполняющий обязанности Главы Самары Владимир Василенко отметил, что озвученные предложения будут подробно проанализированы, но окончательное решение будет принято только после широкого общественного обсуждения.«Это должно быть не решение одного чиновника, а решение общественности. Глава региона поставил перед нами четкую задачу учитыватьмнение той группы населения, которой и предоставляются льготы», - подчеркнул Владимир Василенко.Детальная проработка предложений по решению ситуации с учетом экономических расчетов у Администрации займет две недели. После чего состоится встреча с общественниками, на которой и будет принято окончательное решение. До этого времени в Администрации будет работать «горячая линия» по социальным картам. В случае возникновения вопросов по данному поводу можно обращаться потел.: 207-70- 11 для оперативного урегулирования. Также с Департаментом транспорта можно связаться с помощью официального Twitter-аккаунта https://twitter.com/DTransporta, сообщает пресс-служба администрации Самары.