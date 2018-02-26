Пленум самарского горкома КПРФ принял решение о смене своего первого секретаря

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Закончившийся несколько минут назад пленум самарского горкома КПРФ все-таки принял решение о смене своего первого секретаря. После почти трехчасовых дебатов это место занял директор ГУП «Экология» Константин Ряднов.По неофициальным данным (как и предсказывало «СО»), некоторые горячие поклонники прежнего первого секретаря горкома Дамира Сталина за выходные поменяли свою позицию. Хотя сохранившие ему верность (как истинные сталинисты), просто так своего вождя не сдали. По свидетельству одного из непосредственных участников событий, обсуждение на пленуме «едва не дошло до потасовки».Фото: «СО» ОНЛАЙН