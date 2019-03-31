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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой сочли экстремизмом на Украине

31 марта 2019 13:57
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По словам певицы, она уже судится с СБУ — дело рассматривается в Европейском суде.
Российская эстрадная певица Наташа Королева объяснила, почему в октябре 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) отказалась пускать ее на территорию страны, передает iz.ru.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму», — сказала артистка телеканалу НТВ.

Королева посетовала, что СБУ «взяла и прихлопнула» ее на пять лет. Она предположила, что украинские силовики просто не росли на ее песнях.

По словам певицы, она уже судится с СБУ — дело рассматривается в Европейском суде.

Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году. Несмотря на запрет, в 2017 году ей разрешили посетить похороны бабушки на Украине. 
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Комментарии



Политика региона
31 марта 2019  13:57
По словам певицы, она уже судится с СБУ — дело рассматривается в Европейском суде.
Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой сочли экстремизмом на Украине
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