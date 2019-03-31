Песню «Маленькая страна» Наташи Королевой сочли экстремизмом на Украине
31 марта 2019 13:57
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«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями к экстремизму», — сказала артистка телеканалу НТВ.
Королева посетовала, что СБУ «взяла и прихлопнула» ее на пять лет. Она предположила, что украинские силовики просто не росли на ее песнях.
По словам певицы, она уже судится с СБУ — дело рассматривается в Европейском суде.
Наташа Королева родилась в Киеве в 1973 году. Несмотря на запрет, в 2017 году ей разрешили посетить похороны бабушки на Украине.
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