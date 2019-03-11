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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков заявил, что Кремль и правительство выступают за свободу Интернета

11 марта 2019 15:57
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Законопроект по суверенному Рунету направлен на жизнеспособность Сети на случай отключения извне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и в Кремле, и в правительстве выступают за свободу Интернета. Он также отметил, что законопроект направлен на жизнеспособность Сети на случай отключения извне, передает life.ru.

— Дело в том, что все выступают за свободу Интернета: авторы этого законопроекта, и в Администрации Президента, и правительство. Никто не является сторонником идеи урезания Интернета или ограничения возможности работы Всемирной сети, — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что позицию участников акции, которая накануне состоялась в Москве, можно поддержать. Однако Песков отметил, что нельзя поддерживать их непонимание и заблуждение относительно законопроекта, который направлен на защиту суверенного Рунета.

Представитель Кремля напомнил, что закон не урезает и не ограничивает свободу Интернета, он направлен на жизнеспособность Сети на случай отключения извне. 
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