Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов
18 ноября 2018 21:29
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Он пояснил, что под документами имеет в виду указы и распоряжения, которые выпускает администрация президента каждый день. Песков напомнил, что сначала они должны быть подписаны российским лидером.
— Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Представитель Кремля добавил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.
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