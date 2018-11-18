Песков рассказал, чем занимается Путин во время долгих перелётов

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Он пояснил, что под документами имеет в виду указы и распоряжения, которые выпускает администрация президента каждый день. Песков напомнил, что сначала они должны быть подписаны российским лидером.— Иногда смотрит телевизионные дайджесты, которые ему готовят, читает дайджесты средств массовой информации, — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".Представитель Кремля добавил, что на чтение художественной литературы у президента остаётся мало времени.