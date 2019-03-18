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Песков призвал "по-человечески разобраться" в истории девочки, написавшей Путину

18 марта 2019 15:28
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В Кремле не склонны
В истории 12-летней девочки из деревни Томсино Себежского района Псковской области, которая написала письмо президенту, нужно разобраться "по-человечески". Так считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию внимательно изучают региональные власти, передает life.ru.

— Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы из Москвы с вами, оперируя отрывочными данными, вряд ли можем чем-то помочь, — отметил представитель Кремля.

Напомним, что в конце прошлого года юная жительница деревни Томсино написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. Позже, по словам матери девочки, у семьи резко испортились отношения с односельчанами и дело даже дошло до травли несовершеннолетней.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была создана комиссия, которая должна будет разобраться в сложившейся в деревне Томсино ситуации. 
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Комментарии



Политика региона
18 марта 2019  15:28
В Кремле не склонны
Песков призвал "по-человечески разобраться" в истории девочки, написавшей Путину
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