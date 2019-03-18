Песков призвал "по-человечески разобраться" в истории девочки, написавшей Путину
18 марта 2019 15:28
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— Здесь нужно действительно просто по-человечески разобраться в ситуации, но на месте. Мы из Москвы с вами, оперируя отрывочными данными, вряд ли можем чем-то помочь, — отметил представитель Кремля.
Напомним, что в конце прошлого года юная жительница деревни Томсино написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора. Позже, по словам матери девочки, у семьи резко испортились отношения с односельчанами и дело даже дошло до травли несовершеннолетней.
По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была создана комиссия, которая должна будет разобраться в сложившейся в деревне Томсино ситуации.
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