Песков ответил на сообщения о скором смягчении пенсионной реформы Путиным
23 августа 2018 18:31
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«Если президент посчитает это необходимым, он это [заявление] сделает, но пока мне нечего сказать», — отметил Песков.
Ранее о том, что Путин в конце августа может объявить о смягчении пенсионной реформы, сообщали источники телеканала RTVi, близкие к администрации президента и «Единой России». По их словам, глава государства может высказать свою позицию по пенсионной реформе во время одной из поездок в регионы, это должно произойти до 1 сентября.
В мае премьер-министр Дмитрий Медведев анонсировал проведение пенсионной реформы, позднее соответствующий документ был внесен на рассмотрение в Госдуму. Согласно законопроекту, к 2034 году предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет. Первый этап реформы планируется начать уже в 2019 году. В Минфине заявили, что повышение пенсионного возраста необходимо ввиду «негативных демографических трендов», включая сокращение количества работающих россиян и роста числа пенсионеров.
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